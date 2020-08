BETENKT: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommer med en klar oppfordring om å følge smittevernreglene. Foto: Line Møller, VG

Ap-Raymond advarer etter festhelg: - Dette er ikke over

Denne helgen har ungdommer flere steder i landet festet i store grupper, i strid med smittevernreglene. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo reagerer sterkt på oppførselen.

Oppdatert nå nettopp

– Igjen må jeg understreke at det er handlingene til hver og en av oss som avgjør hvor raskt vi kommer ut av denne krisen og kan leve normalt igjen. Smittetallene viser at dette ikke er over, sier Johansen.

Flere steder måtte politiet natt til søndag bryte opp fester med 100 eller flere deltagere. Den siste tiden har det dukket opp flere større utbrudd i Oslo knyttet til festing blant unge. Personer i 20-årene er på smittetoppen for både juli og august.

les også Travel natt for politiet: – Kan tyde på at folk har flyttet festen hjem

Raymond Johansen sier til VG at vi nå er avhengig av at alle, og spesielt de unge, setter seg inn i og praktisererer smittevernreglene.

– Konsekvensen av at dette drar ut i tid, er økt smitte og mange som må i karantene. Dette er ikke tiden for å gå på fest til folk man ikke kjenner, eller på fester til folk som ikke forholder seg til smittevernreglene.

BYGDØY: Politiet rykket natt til søndag ut til Bygdøy, der flere hundre personer oppholdt seg på en fest. Politiet ga arrangøren pålegg om å avslutte festen. Foto: VG-leser Foto: VG-leser

Byrådslederen peker på at det er forbudt å avholde fester med flere enn 20 deltagere.

– Alle som tenker å gå på private fester må stille seg noen spørsmål før de går inn døra. Er det flere enn 20 deltagere? Kjenner de verten? Er det verdt risikoen å måtte gå ti dager i karantene om noen får påvist smitte?

Johansen sier han skjønner at ungdommen vil more seg, og at noen kan føle at det er vanskelig å la være.

– Mitt inntrykk er at de fleste som frekventerer disse festene er mellom 20 og 35 år. Jeg har veldig stor respekt for det de unge har bidratt med i dugnaden så langt. Men vi må huske på at vi ennå ikke har en vaksine mot corona. Vi har å gjøre med et dødelig virus, og det er svært smittefarlig. Derfor må vi bare fortsette med å holde effektiv avstand, være nøye med håndhygienen og holde oss hjemme om vi blir syke eller småsyke.

OSLO-FEST: Politiet meldte lørdag om fest med over 100 personer i Middelalderparken i Oslo. Foto: Fredrik Solstad, VG

Søndag ble det kjent at Indre Østfold kommune vil holde alle barnehager og SFO stengt neste uke, for å stanse smitteutbruddet. Johansen sier at et slikt tiltak foreløpig ikke er aktuelt i Oslo.

– Nå er vi ikke i en slik situasjon i Oslo. Jeg tenker at vi må treffe mer målrettede tiltak der det oppstår smitteutbrudd, og stenging av skoler og barnehager er ikke en aktuell problemstilling.

Samtidig understreker han at situasjonen kan endre seg raskt, og at ingenting kan utelukkes.

– Vi har sett i sommer hvor fort ting kan snu, der land som var grønne plutselig ble røde. Vi var vel mange som trodde at nå kunne vi gå tilbake på jobb, slutte med hjemmekontor og leve mer normalisert. I stedet må vi nå brette opp ermene en gang til. Jo mer slendrian vi får, jo lenger tid vil det ta å komme tilbake til en normal hverdag.

les også Helseministeren reagerer «dagen derpå»: – Ungdom har nå et spesielt ansvar

– Har gjenåpningen av samfunnet gått for raskt, sett i lys av den smitteoppblomstringen vi har sett den siste tiden?

– Det er viktig at vi foretar en evaluering når dette er over. Det må vi tåle. Om vi slapp opp for tidlig? Ja, kanskje. Da det ble tillatt med klemming igjen var det riktig der og da. Men det viser hvor komplisert dette er. Det som er helt sikkert er at denne krisen kommer til å prege norsk arbeidsliv i lang tid, sier Raymond Johansen.

– Regjeringen har oppfordret alle til ikke å dra på utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Tror du folk vil følge den oppfordringen?

– Det håper jeg, og jeg tror de aller fleste vil gjøre det. Kanskje var vi i overkant djerve når vi åpnet opp for å reise utenlands, men det vi ser når folk kommer hjem med smitte er jo konsekvensene av andre lands coronahåndtering.

Johansen sier det nå er kommet nytt alvor inn i situasjonen.

– Heldigvis er kapasiteten i helsevesenet god. Jeg er optimist, men det vil kreve mye av oss, sier han.

Publisert: 09.08.20 kl. 17:46 Oppdatert: 09.08.20 kl. 17:57

Mer om Coronaviruset Raymond Johansen

Fra andre aviser