OVERRASKELSEBESØK: Alf Daniel Haavik (65) overrasker pappa Egil Haavik (98) med et besøk for første gang på seks måneder. Foto: Frode Hansen

Alf (65) overrasker faren Egil (98) med besøk for første gang på seks måneder

HOF BENSINSTASJON (VG) For første gang på over seks måneder kunne endelig Alf Daniel Haavik (65) besøke pappa Egil Haavik (98).

Klokken har akkurat passert 12.40, og Alf Daniel sitter og speider etter pappaen sin fra bensinstasjonen i Hof i Holmestrand.

– Hver dag pleier han spise lunsj klokken 12.30, før broren min tar han med på en tur i rullestolen, sier han.

Alf Daniel har selv vokset opp i dette området, men flyttet til Värmland i Sverige for tyve år siden. Hver måned pleier han normalt å besøke pappaen sin en til to ganger.

På grunn av coronapandemien, har det nå gått over seks måneder siden han sist han besøkte han. Nå skal han overraske pappaen sin.

– Jeg gleder meg veldig, sier Alf Daniel.

GLEDER SEG: Alf Daniel Haavik (65) bor i Sverige og gleder seg til å se pappaen sin igjen, etter at innreiseforbudet er opphevet. Foto: Frode Hansen

Sverige er det landet i Norden som har vært hardest rammet av coronaviruset, med nesten 80.000 registrerte smittede og over 5700 dødsfall, ifølge VGs oversikt.

Fredag i forrige uke åpnet midlertidig Norge grensen for syv svenske regioner, blant annet Värmland.

– Jeg har ventet og ventet på lettelser i reglene i mange uker. Ja, måneder. Jeg ble derfor veldig glad når jeg hørte om at det skulle bli lettere for meg å besøke familie i Norge, på tross av at jeg bor i Sverige, sier Alf Daniel.

Alf Daniel forteller at Egil ikke lider av noen sykdom, men for å være på den sikre siden har han arrangert besøket ute – der det også er lettere å holde god avstand.

– Der er han, utbryter plutselig Alf Daniel.

Over veien kommer broren til Alf Daniel trillende på eldre mann i rullestol, godt pakket inn i noen ulltepper i det grå sommerværet.

MØTES UTE: For å være på den sikre siden har Alf Daniel (65) arrangert besøket utendørs. Foto: Frode Hansen

– Kjenner du meg igjen, spør Alf Daniel.

Etter et øyeblikk trekker Egil trekker på smilebåndet.

– Det er hyggelig, sier Egil.

VAR BEKYMRET: Alf Daniel (65) var lenge bekymret for at han ikke skulle få besøke Egil, med mindre Egil lå for døden. Foto: Frode Hansen

Alf Daniel var lenge bekymret for at han ikke skulle få besøke faren Egil. Dersom grensen ikke åpnet, ville han kun få besøke Egil dersom han lå for døden.

– Faren min er 98 år. Han kan leve én måned til, én uke til, én dag til, sier han.

Samtalen mellom far og sønn varer en liten stund før turen går tilbake til sykehjemmet.

Alf Daniel sier han skal være i Norge frem til søndag, og bensinstasjonen vil bli deres møteplass hver dag frem til det.

– Det er koselig. Han er veldig takknemlig for at vi besøker han, sier Alf Daniel.

Publisert: 03.08.20 kl. 22:32

