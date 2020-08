KØ PÅ SYSTEMBOLAGET: Etter at det ble åpnet for reiser til Värmland igjen, flokket nordmenn over grensen for harryhandel. Foto: Fredrik Solstad

Helsedirektoratet med SMS-advarsel til nordmenn i Sverige og Danmark

Nordmenn på ferie i Danmark og Sverige får mandag kveld SMS fra Helsedirektoratet som varsler om at områder i landene kan bli røde.

Oppdatert nå nettopp

«Til deg som er på reise: Det er økende smitte i flere regioner i Danmark. Regionene som står i fare for å bli røde er Midt-Jylland og Sjælland (minus hovedstadsregionen). Det vil kunne gi 10 dagers reisekarantene fra og med klokken 00.00 natt til lørdag for alle som har vært i disse regionene».

Det skriver Helsedirektoratet i SMSen som flere nordmenn i de aktuelle regionene mottok mandag kveld.

Helsedirektoratet bekrefter til VG at denne SMSen er sendt ut til nordmenn i Danmark og andre land som nå ser ut til å bli røde.

– Vi sender SMS til nordmenn som er i land som står i fare for å bli røde, slik at de er informert om at landet de oppholder seg i har økende grad av smitte og er forberedt på en mulig karanteneplikt når de returnerer til Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård.

– Det betyr at nordmenn som kommer fra Danmark og andre potensielle røde land, kan risikere karantene i 10 dager fra lørdag 15. august, hvis de ikke kommer tilbake innen midnatt dagen før.

Den endelige beslutningen om hvilke land som omfattes av karantene tas av regjeringen og formidles fredag 14. august.

Tidligere mandag sendte FHI ut nye reiseanbefalinger. Der skrev de at flere land bør bli markert som «røde». Der pekte de også på seks regioner i Sverige og to i Danmark.

Polen, Malta, Island, Kypros, Færøyene og Nederland er land FHI mente burde bli røde. Dette er land som den siste tiden har opplevd økt coronasmitte.

Også nordmenn som for tiden er i disse landene skal ha fått en SMS i kveld.

SMS: Her er SMSen flere nordmenn mottok mandag kveld. Foto: VG-TIPSER

Värmland kan bli stengt

Heller ikke Värmland län oppfyller nå norske myndigheters smittekrav, ifølge FHI. Det viser også VGs talloversikt, som har hentet inn ferske tall fra det svenske folkehelseinstituttet.

FHI vil gjøre Värmland og fem andre regioner røde. Disse er Östergötland, Blekinge, Uppsala, Dalarna, og Örebro.

Dette er kravet: Kravet er at de må ligge under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker.

Her kan du se økningen de siste 14 dagene. Värmland lå langt innenfor kravet, det gjør de ikke nå:

Indre Østfold-ordfører vil stenge igjen

Søndag ba ordfører i Indre Østfold om at regjeringen stenger ned grensen til Sverige igjen. Flere av tilfellene i kommunen har som fellestrekk at de har vært i Sverige en eller flere ganger etter gjenåpning.

– Nå burde det ikke være noe tema at det ikke skal stenge ned, sier ordføreren om den stigende smitten VG rapporterer om.

- Det er også sånn i Sverige at folk er veldig mobile og reiser og er på ferie mellom røde og grønne områder - for eksempel fra røde områder til ferie i Värmland. Men vi har likefullt en utfordring på begge sider, og da tror jeg det beste er at grensen mellom oss stenger, sier Frøshaug.

Merk: At Värmland län nå har gått over smittekravet, betyr imidlertid ikke at området vil bli farget rødt med en gang. FHI ser blant annet på trenden og gjør en helhetsvurdering av hvert län.

Her kan du se hva reiserådene er akkurat nå. Trykk på forventet (VG) for å se hva reiserådene kan bli ut fra oppdaterte tall for de siste 14 dagene:

Publisert: 10.08.20 kl. 14:22 Oppdatert: 10.08.20 kl. 22:18

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser