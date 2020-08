SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen. Foto: Maud Lervik, VG

Olsen i høringen: Oljefondet droppet aksjekjøp fra AKO

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Oljefondet droppet aksjekjøp fra Ako Capital på grunn av tilknytningen til Nicolai Tangen.

Oppdatert nå nettopp

Sentralbanksjef Øystein Olsen møtte mandag til høring i Stortingets finanskomité om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet sammen med leder for representantskapet, Julie Brodtkorb. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan med banken.

Et hovedspørsmål var mulige interessekonflikter.

Norges Bank har akseptert Nicolai Tangen kan beholde eierinteresser i utlandet og eierskap i Ako Capital, samtidig som han er ny sjef for Oljefondet.

les også Brodtkorb anklager Norges Bank for mulig brudd på sentralbankloven

– Risikoen for at Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med hans lederoppgaver i NBIM er dermed for alle praktiske formål eliminert, sier Olsen.

Han viste til det nye avtaleverket som nå er etablert.

Det er det motsatte av det leder for representantskapet, Julie Brodtkorb, sa tidligere mandag.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, sier hun til finanskomiteen.

I HØRINGEN: Julie Brodtkorb, leder av representantskapet for Norges Bank. Foto: Maud Lervik, VG

Droppet aksjekjøp fra Ako

Under høringen ble Olsen spurt av saksordfører Hadia Tajik om det hadde dukket opp interessekonflikter.

– Har det i løpet av ansettelsesprosessen har kommet noen mulige interessekonflikter på spissen?

– Noen mulige spesifikke interessekonflikter, spør Olsen.

les også Brodtkorb: Fikk nye dokumenter fra Norges Bank i går kveld

– Ja, svarer Tajik.

– Jeg vil heller svare slik at Tangens personlige økonomi og ikke minst hans eierinteresser i et internasjonalt forvaltningsselskap er åpenbart en kilde til interessekonflikter, om man ikke gjør noe med det. Men med det rammeverket som nå er på plass, så har vi demmet opp for det. Og den risikoen for alle praktiske formål er eliminert. Men interessekonflikter kan dukke opp av mange typer. Tangen har en veldig spesielle bakgrunn. Vi måtte lage et omfattende rammeverk, svarer Olsen.

Tajik spør da på nytt:

– Spørsmålet nå helt konkret er om det har dukket opp interessekonflikter. Har sentralbanksjefen informasjon om at Oljefondet i løpet av ansettelsesprosessen for en ny leder for NBIM har valgt å droppe planlagte kjøp av aksjeposter som følge av at de var eid av AKO?

– Ja, jeg er kjent med en hendelse, eller en aktuell handel, som i en periode hvor det var uklart på hvilken måte helt konkret forretningsforbindelser eller kontakter, tilbud som Oljefondet kan ha fått i forhold til kjøp, hvordan man skulle håndtere det, sier Olsen.

Han knytter dette til hvordan Oljefondet skulle forholde seg til forretningsforbindelser med en ny leder, altså Nicolai Tangen.

SAKSORDFØRER: Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Foto: Maud Lervik

– De forholdene, med de tiltakene som er på plass, er avklart. Så i dag hadde vi hatt et klart svar på det spørsmålet, sier Olsen.

Anklaget for lovbrudd

Leder Julie Brodtkorb i representantskapet sa at det kunne være lovbrudd, dersom Finansdepartementet ikke var informert om premisset at Tangen kunne beholde eierskapet i Ako Capital som sentralbanksjef.

Hun viste til at det fremgår av sentralbankloven at Norges Bank skal informere departementet om saker av «viktighet».

REPRESENTANTSKAPET: Julie Brodtkorb. Foto: Terje Pedersen

Arbeiderpartiets Hadia Tajik spurte om Sanner ble informert om premisset om at Tangen fortsatt skulle være eier i hedgefondet han grunnla, Ako Capital – samtidig som han var sjef for Oljefondet.

– Vi var ikke innom, og han var sånn sett ikke informert, om viktige enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass.

Statsråd bekymret

Øystein Olsen sier at han informerte Finansdepartementet om at Nicolai Tangen skulle få jobben. Da fikk han en telefon fra statsråden, få dager før offentliggjøringen i slutten av mars.

Olsen sier at de var innom om Tangens økonomiske bakgrunn og formuesposisjon.

– Vi var også innom omdømmemessige utfordringer knyttet til denne situasjonen i Kristiansand for et par år siden. Og statsråden startet og avsluttet samtalen med «Nå har jeg uttrykt min bekymring», sier Olsen.

STATSRÅD: Jan Tore Sanner (H) sa til Olsen at han var bekymret. Foto: Frode Hansen

– Han ga uttrykk for bekymring rundt disse forholdene til meg, sier Olsen.

– Beste kandidat

Olsen sier at Tangen var den beste kandidaten.

– I en grundig prosess for å finne ny leder av NBIM, fremsto Nicolai Tangen som den klart sterkeste kandidaten. Med hans bakgrunn og kompetanse er vi trygge på at han vil gi viktige bidrag til å ivareta fondets formål om høyest mulig avkastning på lang sikt, innenfor rammer fastsatt av Finansdepartementet og forankret i Stortinget, sier Olsen.

– Jeg merker meg at ingen har bestridt Nicolai Tangens kvalifikasjoner og egenskaper som leder og fagperson, legger han til.

OLJEFONDET: Nicolai Tangen starter etter planen som ny sjef for Oljefondet i september. Foto: Krister Sørbø

Tillit

Flere partier på Stortinget har uttalt seg kritisk om ansettelsesprosessen. Stortingsrepresentant og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stiller spørsmål om tillit til Olsen.

– Mener sentralbanksjefen at det er viktig at den som får rollen har bred tillit i det politiske Norge?

– Svaret er ja. Det er en viktig stilling og i slike stillinger er det viktig med tillit, sier Olsen.

– Vi hadde mye bakgrunnssjekk for å forsikre oss om at han var godt kjent med fondets plass i det norske samfunn. Det var betryggende svar, sier Olsen om Tangen som søker.

Publisert: 10.08.20 kl. 13:38 Oppdatert: 10.08.20 kl. 15:04

Les også

Fra andre aviser