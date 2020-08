SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen. Foto: Krister Sørbø

Olsen: - Har demmet opp for mulige interessekonflikter

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Norges Bank har demmet opp for potensielle interessekonflikter mellom Tangens eierinteresser og hans jobb som ny sjef for Oljefondet.

– Med det avtaleverk som nå er etablert mener hovedstyret at vi har demmet opp for mulig interessekonflikter, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Stortingets finanskomité.

– Risikoen for at Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med hans lederoppgaver i NBIM er dermed for alle praktiske formål eliminert.

Det er det motsatte av det leder for representantskapet, Julie Brodtkorb, sa tidligere mandag.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, sier hun til finanskomiteen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen møtte mandag til høring i Stortingets finanskomite sammen med leder for representantskapet, Julie Brodtkorb. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan med banken.

– Beste kandidat

– I en grundig prosess for å finne ny leder av NBIM, fremsto Nicolai Tangen som den klart sterkeste kandidaten. Med hans bakgrunn og kompetanse er vi trygge på at han vil gi viktige bidrag til å ivareta fondets formål om høyest mulig avkastning på lang sikt, innenfor rammer fastsatt av Finansdepartementet og forankret i Stortinget, sier Olsen.

Han sier at Tangen skilte seg ut blant de kandidatene banken hadde.

– Han har en unik erfaring fra internasjonal kapitalforvaltning og kan vise til imponerende resultater. Samtidig er han en nytenkende og engasjert leder med en dyp forståelse for de strategiske utfordringene som oljefondet står overfor, sier Olsen.

Jeg merker meg at ingen har bestridt Nicolai Tangens kvalifikasjoner og egenskaper som leder og fagperson, legger han til.

Kjent med hendelse

Saksordfører Hadia Tajik spurte Olsen om det hadde dukket opp interessekonflikter.

Konkret spurte hun om Oljefondet i løpet av ansettelsesprosessen hadde droppet å kjøpe aksjeposter eksempelvis fordi de var eid av Ako Capital, hedgefondet Tangen grunnla.

– Jeg er kjent med en hendelse eller aktuell handel, sier Olsen.

Han sier at det var uklart i starten hvordan Oljefondet konkret skulle forholde seg til slike tilbud på grunn av linken til Tangen som ny leder, men at dette med det nye avtaleverket nå er avklart.

– I dag ville vi hatt et klart svar på det spørsmålet, som ikke var avklart på det tidspunktet, sier han.

Publisert: 10.08.20 kl. 13:38 Oppdatert: 10.08.20 kl. 13:58

