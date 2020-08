VURDERER BEGRENSNINGER: Dønna kommune planlegger å ta i bruk lovendringene av Friluftsloven for å innskrenke allemannsretten i Breivika. Foto: Tor Henning Jørgensen

VG-kartlegging: Flere kommuner innskrenker allemannsretten

Regjeringen gjorde det lettere for kommuner å avgrense allemannsretten fra og med juni i år. Flere kommuner VG har vært i kontakt med sier at de allerede har eller skal innføre restriksjoner på populære turiststeder.

VG har kontaktet alle Norges 356 kommuner for å høre om de har innskrenket allemannsretten etter lovendringen. Av de 194 kommunene som har svart, fremkom det at i tillegg til Stad kommune, har også Nome kommune og Hasvik kommune benyttet seg av lovendringen.

I starten av juli meldte Aftenposten at det blir forbudt å «villcampe» i surfeparadiset Hoddevik og Ervik på Stadlandet i Stad kommune.

Frykten for coronasmitte, forsøpling og avføring har gjort at campingplasseiere og politikere ønsket å nekte folk å bruke allemannsretten i naturperlene, ifølge NRK.

Dette har Stad kommune kunnet gjøre på grunn av en endring i Friluftsloven som fra 19. juni har gitt kommunene myndighet til å innskrenke allemannsretten.

VGs kartlegging viser at også Nome kommune og Hasvik kommune har benyttet seg av lovendringen. Minst fire andre kommuner vurderer å gjøre det samme.

– Vi er bekymret for en dominoeffekt der flere og flere kommuner vil innføre begrensninger i allemannsretten som vil gjøre det vanskeligere å utøve friluftslivet, sier Anne-Mari Planke, leder for natur og friluftsliv ved Den Norske Turistforening (DNT).

194 kommuner har kommet med tilbakemelding

Kommunene har tidligere måttet sende inn nye forskrifter til Fylkesmannen for å få dem godkjent. Forskriftsendringen medfører at kommunene ikke lenger trenger å få denne godkjenningen, men kan selv vedta med endelig virkning.

Fylkesmannen kan derimot opptre, klage og i reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser, ifølge Regjeringen.

Eva Rismo, assisterende kommunedirektør i Nome kommune, sier at de har avgrenset camping på en offentlig badeplass midlertidig.

– Det er snakk om kanskje den mest populære badeplassen. Den heter Norheimstjønna, sier Rismo.

– Årsaken er at alle campingplasser og bobilplasser i regionen har vært fulle. Og de må jo stå et sted. Campingbiler har derfor campet på offentlige badeplasser i stedet, legger hun til.

Rismo sier at de har tatt i betraktning både parkeringslogistikk, risiko for brann og dels corona, samt at stedene ikke er tilrettelagt for camping.

Andre kommuner understreker at lovendringen er alt for fersk. Grunnet sommerferieavvikling har mange kommuner fortsatt ikke drøftet om de vil benytte seg av lovendringen eller ikke.

DNT mener det er et drastisk grep

Anne-Mari Planke i DNT sier at friluftsorganisasjonen forstår at noe må gjøres dersom besøket av tilreisende er uhåndterlig.

– Det er likevel slik at vi mener at det å innskrenke allemannsretten er et drastisk grep som bør være siste utvei, sier Anne-Mari Planke.

– Allemannsretten gir oss alle muligheten til å ferdes i utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsretten er derfor viktig for oss alle. Den må vernes om, og vi ser ikke at det er et skritt i riktig retning, legger hun til.

ALLE HAR EN PLIKT: Anne-Mari Planke i DNT sier at også turfolk og turister, som benytter oss av allemannsretten, må vite at det følger plikter med allemannsretten. – Vi må ferdes sporløst og hensynsfullt, sier Planke. Foto: Den Norske Turistforening

– Hvorfor frykter dere at allemannsretten vil bli innskrenket når Fylkesmannen har rett til å klage?

– Slik det var før skulle Fylkesmannen godkjenne kommunenes vedtak, og dette sikret i større grad en faglig kompetanse på feltet og en nasjonal og regional likebehandling.

– Hvis vi i fremtiden vil få en svært ulik praksis på dette feltet fra kommune til kommune, vil dette gå ut over friluftsbrukernes rettsforståelse og dermed også respekt for loven, mener Planke.

Lofoten-kommune: Begrensninger styrker allemannsretten

– Nei, det er ingen grunn til å frykte at allemannsretten skal forsvinne. Friluftsloven er jo nettopp rigget sånn at man kan tilrettelegge for å sikre allemannsretten. Det er det jeg mener at disse begrensningene gjør, sier varaordfører i Vågan kommune, Lena Amalie Hamnes.

VG har tidligere skrevet at åpne grenser og nordmenn som har blitt oppfordret til å feriere i eget land, har ført til svært mange besøkende i Lofoten. Vågan kommune har til og med etterlyst økt politibemanning i månedene hvor det er et høyt antall besøkende og turister.

VÅGAN KOMMUNE: Bildet er tatt fra fjellet Fløya med utsikt mot Svolvær, Vågakallen og vestover i Lofoten. Foto: Lena Amalie Hamnes

–Jeg tenker at det er veldig positivt med denne lovendringen, fordi det gir oss et større handlingsrom. Det er mye enklere for oss å iverksette raske tiltak der vi ser behov. Vi ser denne sommeren at det er enkelte områder vi må tilrettelegge og noen steder begrense, sier Hamnes.

– For det er ikke allemannsrett hvis du har en populær badestrand eller et friområde og det er fullstendig okkupert av en teltleir som er ugjennomtrengelig. At du føler at du tråkker på undertøyet til folk når du går til stranden. Det truer både allemannsretten, friluftslivet og fri ferdsel , sier Hamnes.

Disse vurderer å innskrenke allemannsretten

Ifølge daglig leder i Lofoten Friluftsråd, Peter Andresen, har Vågan, Vestvågøy og Moskenes i flere år jobbet om en felles regional friluftsforskrift. Til høsten ønsker de å begrense allemannsretten på noen få utvalgte plasser.

– Områdene disse forskriftene gjelder for, er ofte svært små områder, og summen av disse på landsbasis er nok forsvinnende lite. Det største tapet av allemannsrett skjer med stor sannsynlig ikke gjennom lokale forskrifter, men gjennom privatisering av utmark i form av hyttebygging og nedbygging av strandsonen, sier Andresen til VG.

IKKE NOE NYTT: Daglig leder i Lofoten Friluftsråd, Peter Andresen, sier at muligheten til å lage kommunale forskrifter ikke er ny. – Personlig tviler jeg sterkt på at endringene i friluftsloven fører til et ras av lokale forskrifter som begrenser allemannsretten, selv om godkjenningen hos fylkesmannen er falt bort, sier han. Foto: Privat

Han påpeker at reguleringene skal ta vare på friluftslivets interesser og sørge for at svært attraktive områder ikke blir ødelagte, selv om det kan medføre regulering av ferdsel og camping.

–I Vågan har vi valgt ut hvilke områder som skal omfattes av den regionale friluftsforskriften, understreker varaordfører i Vågan kommune, Lena Amalie Hamnes

– Jeg kan ikke forskuttere nå hvilke nye områder det er, sier hun, men røper at det gjelder populære turområder.

POPULÆRT: Breivika i Dønna kommune er et svært populært turområde. Foto: Tor Henning Jørgensen

VG er også kjent med at Dønna kommune planlegger å innskrenke retten til ferdsel og opphold i området Breivika i løpet av høsten eller vinteren.

Ifølge rådmann Tor Henning Jørgensen i Dønna kommune, viser turister stor interesse for sandstranden og sletten med utsikt over havet i foten av den populære fjelltoppen Dønnmannen.

– Mange kommer dit for å overnatte i bobiler, campingbiler og telt og ligger på sletten, forteller Jørgensen.

– Årsaken er behovet for å redusere slitasjen på flora og spesielle kvartærgeologiske forhold. Tiltaket er utviklet i samarbeid med grunneierne.

