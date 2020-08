FULLT: Lørdag tok bussjåfør Kahtan Khashoga dette bildet på sin kjørerute i Bærum. Foto: Privat

Bussjåfør: – Jeg får vondt i hjertet når jeg ser folk ikke bry seg om covid-19

Bussjåfør Kahtan Khashoga er lei av synet som møter ham på jobb for tiden.

Khashoga forteller at han ser passasjerer på bussen som sitter og står ved siden av hverandre med cirka fem til ti centimeter mellom seg.

– Jeg får vondt i hjertet mitt når jeg ser folk ikke bry seg om covid-19, sier han.

I tillegg til å kjøre buss er han også helsefagarbeider.

– Jeg har tatt kurs i covid-19, forteller 36-åringen.

Tidligere i sommer skrev VG om trengsel på en buss fra det populære badestedet Huk i Oslo, som endte med at politiet ble tilkalt.

LEI: Kahtan Khashoga håper folk som reiser kollektivt vil bli flinkere til å ta hensyn fremover. Foto: PRIVAT

Ber folk vise hensyn

Sjåføren sier han har forsøkt å bevisstgjøre passasjerene.

– Jeg har prøvd mange ganger å si ifra om at «vær så snill, dere er over 18 år. Dere ser at bussen er full».

Khashoga sier at en del av passasjerene ikke reagerer når han påpeker at det er for mange personer på bussen. Han mener det er ekstra frustrerende at bussene er fulle i helgene når folk ofte har fri.

– Jeg har sagt at «jeg vet det ikke er mitt ansvar å stoppe dere, men i dag er det lørdag og søndag, dere kan ta neste buss», men de bryr seg ikke.

Han legger til:

– Jeg håper de ser bildet jeg tok og at de vil begynne å ta hensyn til hverandre.

Ruter: – Unngå kollektivt hvis du kan

– Vi kan ikke detaljstyre hva mennesker velger å gjøre, sier pressevakt Cathrine Myhren i Ruter.

Selskapet har ansvaret for kollektivtrafikken i hovedstaden.

– Men vår krystallklare oppfordring er at man skal unngå å reise kollektivt hvis man kan, og at hvis man reiser, så må man følge våre retningslinjer, holde avstand og vise hensyn til hverandre, sier hun.

Myhren peker på at det i løpet av døgnet er avganger som blir fullere enn andre.

– Jeg forstår at bussjåføren du har snakket med sikkert er frustrert, sier hun og legger til:

– Folk bør tenke på om de må reise, og eventuelt om de kan reise utenom rushtider. Sjåførene, og andre ansatte i kollektivtrafikken, gjør alt de kan for å holde hjulene i gang, og det har de gjort siden mars. Vi er avhengige av at passasjerene lytter til retningslinjene.

OPPHEVET: Før 9. juli var annethvert sete på Oslo-bussene merket. Setene med klistremerker oppfordret passasjerer til å ikke sette seg på dem. Foto: Stian Lysberg Solum

Ruters retningslinjer og tiltak baserer seg på veilederen skrevet av Helsedirektoratet. 9. juli reviderte Helsedirektoratet denne og satte nivået til gult.

– I juli tok vi vekk setemerkingen, men beholdt gulvmerkingen i tråd med vår tolkning av den reviderte veilederen fra helsedirektoratet.

På spørsmål om opphevingen av tiltaket skjedde for tidlig, svarer Myhren:

– Vi justerer og innfører tiltak etter råd fra helsemyndighetene.

FOLKSOMT: At det er trengsel er ikke sjåførenes ansvar, mener Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet. – Men det er klart man blir bekymret når man ser at det er for mange mennesker på en buss. Foto: Kåre Sponberg

Yrkestrafikkforbundet: – Bedre å være føre var

Yrkestrafikkforbundet har etterlyst at det i større grad skal være noen til stede for å håndheve regelverket.

– På store holdeplasser der det er mye folk, bør det være vektere som kan passe på at det ikke blir for fullt på bussene, sier Trond Jensrud generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Forbundet frykter situasjonen skal bli mye verre fremover.

– Det er grunn til å anta at flere kommer til å dra på jobb istedenfor å ha hjemmekontor, og at det da blir flere som kommer til å bruke kollektivtrafikken, sier Jensrud.

Han mener det bør settes inn flere busser på de rutene hvor man vet at det er mye passasjerer.

– Vi frykter at det må skje noe alvorlig før det reageres. Men det er bedre å være føre var, sier han.

SER AN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at situasjonen vurderes fortløpende. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Vi er klar over at det er en krevende situasjon for kollektivtransporten, og vurderer fortløpende, i samråd med helsemyndighetene, tiltak for å bedre situasjonen, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i en e-post til VG.

Han mener det er viktig at alle bidrar til å redusere presset på kollektivtransporten i rushtiden, når det normalt er flest reisende.

– Det er derfor fortsatt ønskelig at de som har mulighet til det fortsetter med hjemmekontor, eller benytter seg av fleksible ordninger som sprer reisene over en større del av dagen, skriver Hareide.

Publisert: 06.08.20 kl. 06:05 Oppdatert: 06.08.20 kl. 06:21

