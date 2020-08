SKJENKESTOPP: Nå er det igjen skjenkestopp fra midnatt, etter at det har vært en økning av smittetilfeller. Foto: Vidar Ruud

Disse kommunene har økende smittetrend

Nå er det seks kommuner som har økende smittetrend i Norge.

Kommunene med stigende trend er Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Lørenskog, Indre Østfold og Bodø, ifølge VGs tallspesial.

Det siste døgnet har det blitt registrert 86 nye smittetilfeller. Totalt er det registrert 9551 smittetilfeller i Norge.

Fredag bestemte Indre Østfold kommune seg for å stenge utesteder tidligere og avlyse flere arrangementer, etter at kommunen hadde registrert til sammen 14 nye tilfeller. Lørdag meldte kommunen at det er registrert nye 15 tilfeller.

Kommuneoverlege Jan Børre Johansen sier at reiser til grønne områder i Sverige og Polen er gjennomgående for de smittede.

I Oslo har det blant annet blitt registrert smittetilfeller etter flere private fester.

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

62 personer bekreftet smittet etter coronautbruddet om bord på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen», 41 av mannskapet og 21 av passasjerene. Passasjerene er folkeregistrert i syv av elleve fylker: Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, og Viken. Totalt er 69 kommuner berørt av utbruddet.

Innførte ny skjenkestopp

Samlet sett går smittetrenden i Norge oppover. Økningen av smittetilfeller gjorde at regjeringen sin plan om en gradvis gjenåpning har blitt satt på vent.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten, dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sa helseminister Bent Høie under en pressekonferanse fredag.

Det betyr at det ikke vil bli åpnet for arrangementer med opp til 500 personer fra 1. september. Det samme gjelder for kamper og konkurranser i breddeidretten for voksne.

– Vi lemper ikke på kravene om minst en meter avstand i kinosaler eller konferansesaler.

Helseministeren satte også en stopper for salg av alkohol etter klokken 00.00.

En ny vurdering av smitteverntiltakene vil bli gjort første uken i september.

