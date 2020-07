Klikk for å aktivere kartet

Kvinne funnet død på hotell i Ålesund

Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i 60-årene ble funnet død inne på et hotell i sentrum av Ålesund fredag kveld.

Politiet i Møre og Romsdal ble varslet om hendelsen av hotellansatte like etter klokken 22.30 fredag kveld.

Kvinnen ble funnet inne på hotellet.







– Mistenker dere at det har skjedd noe kriminelt?

– Vi iverksetter etterforskning like mye for å utelukke at noe kriminelt har skjedd. Vi har flere spørsmål enn svar, og da vil vi bringe på det rene hva som har skjedd, sier politiets operasjonsleder Tor André Gram Franck til VG.

Politiet har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, som vil pågå gjennom natten.

Politiet kjenner kvinnens identitet, og pårørende er varslet.

Publisert: 25.07.20 kl. 02:10 Oppdatert: 25.07.20 kl. 02:55

