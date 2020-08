UTTRYKKSFULL: Przemyslaw Mokwinski sier han og fiskekameratene ble sjokkert over den enorme kveita de fikk på kroken. Kveita ser nokså sjokkert ut selv. Foto: Privat

Beist på nesten 200 kilo bet på kroken – tok halvannen time å dra i land

187 kilo tung og mer enn to meter lang var kveita fiskeentusiastene Przemyslaw, Jacek og Sylwia dro i land utenfor Rebbenesøya i Troms.

– Først trodde jeg vi hadde hektet oss fast i bunnen. Da den begynte å dra ifra, trodde jeg derimot at vi hadde fått en pre-historisk fisk på kroken, forteller fisker Przemyslaw Mokwinski om den enorme kveita han fikk på kroken ved Rebbenesøya i Troms. Det fikk han hjelp til av vennene Jacek Deba og Sylwia Pakulak.

– Da vi endelig fikk den opp, var vi veldig «happy» og utrolig slitne, sier Mokwinski. Kveita var cirka 187 kilo tung og 2,34 meter lang, og ble dratt opp av havet den 25. juli.

SVØMMER MED FISK: Przemyslaw Mokwinski tar en dukkert med fangsten, som er større enn han selv. Foto: Privat

Slåss i halvannen time

Przemyslaw Mokwinski kommer opprinnelig fra Polen, men har kjøpt et gammelt skolebygg på øya. Nå har han planer om et fiske- og turistsenter i havgapet, rundt 90 kilometer fra Tromsø.

– Vi vil takke alle fra øya som har hjulpet oss med å bli kjent med nye fiskesteder. Dette er en fantastisk opplevelse, sier Mokwinski om møtet med gigantkveiten.

– Vi måtte slåss i halvannen time for å få den i land. Det var første gang vi så en så stor fisk. Vi ble helt sjokkert, forteller den polske fiskeren.

Selv etter å ha kjempet for å få fisken i land, kunne ikke de to fiskerne ta vare på fisken. En forskrift fra Fiskeridirektoratet sier nemlig at all kveite på over to meter er påbudt å kastes tilbake på havet.

Det skyldes store mengde miljøgifter i fisk som er så stor, viser en vurdering fra Mattilsynet.

Fakta - kveite Benfiskart i flyndrefamilien, kalles hippoglossus hippoglossus på latin. Den største av flyndrefiskene og Norges største benfisk. Den gyter på dypt vann på Egga og i fjorddypene.

Vokser raskt, og 14 15 år gamle er de over 2 meter og veier ca. 100 kg. Individer på nærmere 4 m og over 300 kg er kjent.

Utbredt fra Biscaya til Spitsbergen, over Færøyene og Island, og fra sørlige Grønland til nordøstlige USA.

Rovfisk som tar store og små fisker, fra brosme til sild, også akkar (blekksprut), korstroll og mark.

KILDE: Store Norske Leksikon Vis mer

Flere store kveiter på stang

– Store kveiter er som regel hunnfisk med mange og gode egg. Derfor er det et positivt tegn at vi hører om stadig mer storkveite, forklarer forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet.

Bjelland sier de har mottatt endel meldinger de siste årene om stor kveite tatt på stang.

I 2011 tok den pensjonerte politimannen Reinhard Wuhrmann en kveite på 245 kilo da han var på fiskeferie utenfor Senja. Da hadde han kjempet i tre timer for å få den opp.

Likevel, forklarer Bjelland, er det få fisker som blir så store som den Przemyslaw Mokwinsky fikk på kroken utenfor Rebbenesøya.

– Kveiter starter som små, og de fleste blir aldri veldig store. Sånn er det med fisk. Det er mange egg og mye yngel, men høy dødelighet som gjør at det er få som vokser seg så store.

– Vi som forsker på fisk er uansett glad for å få inn slike meldinger fra publikum. Spesielle historier som denne er med på å skape bevissthet, sier han.

Publisert: 04.08.20 kl. 15:18

