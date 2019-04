Stenseng beklager til varslerne fra talerstolen

FOLKETS HUS (VG) Da partisekretær Kjersti Stenseng talte på Arbeiderpartiets landsmøte, henvendte hun seg direkte til varslerne i partiet.

Det er ett år siden Arbeiderpartiet konkluderte med at deres nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering og trakk seg fra alle verv. Da Stenseng åpnet organisasjonsdebatten på landsmøtet, berømmet hun #metoo, som hun mener har avslørt seksuell trakassering.

– Men det viser og at alt ikke har vært som det skal. Opp gjennom historien har folk opplevd seksuell trakassering og hatt ugreie opplevelser i vårt parti. Noen vil bære med seg det resten av sine liv. Vi veit at det er folk som ikke har turt å si fra, sa Stenseng.

– Til alle dere, vil jeg i dag, på vegne av hele Arbeiderpartiet si: Dere skulle ikke opplevd det dere gjorde. Det skulle vært tatt tak i. Det er jeg veldig lei meg for!

– Senket terskelen

Stenseng fortalte at da hun for fire år siden talte til landsmøtet for første gang som partisekretær, var et av temaene seksuell trakassering og hashtaggen #jegharopplevd. Historiene kvinner delte gjorde stort inntrykk på Stenseng. Nå er Arbeiderpartiet i gang med et viktig arbeid, mener hun.

– Vi har senket terskelen for å si fra om ugrei oppførsel. Vi følger raskt opp. Og vi sørger for en ordentlig og grundig behandling av saker, sa partisekretæren.

LEI SEG: – Vi veit at det er folk som ikke har turt å si fra, sa partisekretær Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets landsmøte. Her med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Helge Mikalsen / VG

Sentralstyret i Arbeiderpartiet vedtok nye retningslinjer mot seksuell trakassering i fjor, og landsmøtet skal behandle et forslag om å vedtektsfeste nulltoleranse mot seksuell trakassering.

– Men vedtektsfesting er ikke nok i seg selv. Vi må hele tida arbeide med kulturen vår, jobbe med likestilling, respekt og trygghet, sa Stenseng.

– Jeg skal gjøre min del av jobben. Det må alle dere også. For alle medlemmer skal ha det trygt hos oss. I Arbeiderpartiet aksepterer vi ingen form for trakassering.

