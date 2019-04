TREKKER SEG: Tirsdag avslørte Aftenposten at politikeren har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ap-politiker trekker seg midlertidig fra verv

Stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal trekker seg midlertidig fra sine verv i Rogaland Ap og fra landsstyret, etter å ha levert fiktive reiseregninger.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver hun på sin egen Facebook-profil. Liadal har innrømt å ha levert reiseregninger for over 60.000 kroner for en rekke reiser som ikke har funnet sted, etter at Aftenposten først avslørte feilene tirsdag kveld.

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår. Det betyr også at jeg heller ikke vil møte i eventuelle møter i landsstyret i denne perioden.

– Jeg har jobbet med Stortingets regnskapskontor, og vil fortsette å ha dialog med Stortingets administrasjon og partiet for å oppklare det som har skjedd. Igjen er det viktig for meg å understreke at jeg er veldig lei meg for dette, og at jeg vil betale tilbake der jeg har gjort feil med reiseregningene, skriver Liadal.

Liadal uttalte tirsdag kveld at hun legger seg helt flat etter feilene, og at hun vil være nøye fremover.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Thoner i Ap, som på nåværende tidspunkt ikke har noe å legge til, og viser til Haukeland Liadals meddelelse.

Thoner kan ikke svare på om partiet på eget initiativ vil undersøke reiseregningene til resten av stortingsgruppen.

Hege Haukeland Liadal er nestleder i Rogaland Ap, og har sittet på Stortinget siden 2013.

Publisert: 10.04.19 kl. 07:44 Oppdatert: 10.04.19 kl. 07:56