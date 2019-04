STOR ARBEIDSPLASS: Verftet Langsten i Tomrefjord i Vestnes kommune har rundt 250 ansatte. Foto: ETTERRETNINGSTJENESTEN

Pneumokokkutbruddet: Skal massevaksinere alle ansatte

Onsdag bestilte Vestnes kommune vaksiner til nærmere 2000 ansatte på verftet Vard Langsten i Tomrefjord, etter at 15 personer er blitt smittet med pneumokokker.

– Vaksinebestillingen er gjort og sendes fra Oslo i dag eller i morgen tidlig. Massevaksinasjon av ansatte starter tidlig neste uke, sier kommuneoverlege Jan Håkon Fjeldheim til VG.

Onsdag ble det kjent at 15 ansatte ved Vard Langsten-verftet i Tomrefjord har vært innlagt med pneumokokker i år. Siste registrerte smittetilfelle var i slutten av mars.

Flere av de 15 har vært alvorlig syke, men alle er nå utskrevet fra sykehus.

Pneumokokker en gruppe bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Foto: Janice Haney Carr/CDC

Vaksiner til 2000 ansatte

Ifølge Folkehelseinstituttet er pneumokokker en gruppe bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Verftet Vard Langsten ligger i Tomrefjord og har rundt 250 ansatte. De siste månedene har langt flere vært inne på området, fortalte kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll til VG i går.

Det er derfor bestilt vaksiner til rundt 1800–2000 ansatte, bekrefter kommuneoverlegen overfor VG.

Kommuneoverlege Fjeldheim bekrefter at det også har vært smittetilfeller ved andre verft i nærliggende kommuner som Ulstein og Haram. Det kan også være tilfeller i Ålesund, sier legen.

– Grunnen er at mange av arbeiderne veksler mellom ulik verft, sier Fjeldheim.

Han forteller at kommunen nå går bredt ut, men at de ikke frykter spredning til lokalbefolkningen. Han oppfordrer likevel folk som føler seg dårlige til å oppsøke lege som normalt.

Kommunen kan ikke tvinge de ansatte ved verftet til å vaksinere seg, men kommuneoverlegen forteller at ledelsen har hatt flere informasjonsmøter med de ansatte hvor de oppfordrer «sterkt» om å ta vaksine.

– Vi har hatt et informasjonsmøte med alle de ansatte i dag, og skal ha nye møter i kveld. Vi har gitt informasjon om hva som har skjedd og gitt generelle hygieneråd, sier Fjeldheim.

Ukjent smitteårsak

Han forteller at det jobber mennesker fra mange forskjellige nasjonaliteter ved verftet og at de ansatte har stort informasjonsbehov.

– Vi har en jobb å gjøre når det kommer til å få ut informasjon om generelle hygienetiltak ved slike verft. Her har vi et forberdringspotensiale, sier Fjeldheim.

Kommuneoverlegen sier de ikke vet hvorfor bakterien har spredt seg på akkurat dette verftet, men at en ansatt sannsynligvis har hatt bakterien med seg fra et annet sted. Miljøfaktorene ved et slikt verft – tett luft og flere arbeidere som jobber tett på hverandre – kan øke smittefaren, forteller Fjeldheim.

– Vi har ikke sett dette ved norske verft før, men det var et tilfelle i Irland for ikke så lenge siden, sier han.

Publisert: 03.04.19 kl. 12:39