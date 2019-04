SKAL DESTRUERES: Rettsbiologen mener den blodige bodyen og genseren fra Høvikodden kan være sentralt for å finne ut hvem som drepte Anni Nielsen Iranzo i Foto: «Drapet i Holmenkollen»/Monster/Dplay

Politiet vil destruere bevis som kan løse drapsgåten

For å finne svar på hvem som drepte Anni Iranzo (31) vil rettsbiologene undersøke klærne fra Høvikodden. Disse ønsker politiet å destruere.

– Det å få klærne fra Høvikodden vil være den absolutte nøkkelen. Det er fortsatt undersøkelser vi kan gjøre, sier rettsbiolog James Beard til VG.

4. april 1974 ble danskfødte Anni Nielsen Iranzo (31) funnet drept i Dagaliveien 25 i Holmenkollen i Oslo. Der bodde hun sammen med sin mann, den spanske diplomaten Enrique Iranzo og parets datter Maria Iranzo Nielsen.

I true crime-serien «Drapet i Holmenkollen» på TVNorge og Dplay er Iranzo Nielsen (49) tilbake i Oslo, for å søke svar på hva som skjedde da moren ble drept. Hun ble selv vitne til drapet, bare fire år gammel.

I 1975 ble amerikanske Minna Thompson fra Memphis tiltalt. Hun ble aldri utlevert fra USA, og det ble derfor ingen rettssak. I 1999 ble saken foreldet.

I serien får datteren til offeret, Anni Nilsen Iranzo, utlevert morens klær og eiendeler fra åstedet. Samtidig gir Thompson sitt DNA. Undersøkelser viser at DNA-et funnet på åstedet ikke matcher med Minna Thompson.

Nå mener rettsbiologen at nøkkelen til gåten kan være de blodige klærne som ble funnet på Høvikodden. Disse vil ikke politiet gi fra seg.

Klærne fra Høvikodden

Klærne på Høvikodden ble funnet allerede dagen etter drapet. Politiet konkluderer med at blodet på klærne tilhører Anni Iranzo, fordi blodet på klærne matchet hennes blodtype.

– Vi har en body i saken. Den har høyst sannsynlig ligget tett innpå kroppen. Så har jeg en forventning til at den som har hatt på seg bodyen, inn mot kroppen, har svettet, sier kriminaltekniker Eva B. Ragde i serien.

Ragde mener hun klærne fra Høvikodden er sentrale for å finne riktig gjerningsperson.

I serien sendes beslagene fra åstedet og Annis klær til laboratoriet Forensic Access i Wantage i England. På Annis klær fant rettsbiologen ukjent DNA. Hvem dette tilhører vet de ikke.

– Det er fortsatt mye vi kan gjøre i saken, flere tester som kan tas, men vi er avhengig av å få utlevert klærne fra Høvikodden, sier rettsbiolog Beard.

arrow-right expand-left FUNN FRA HØVIKODDEN: En blodig bodysuit fra den amerikanske butikken Sears.

Skal destrueres

08. desember 2018 kom beslutningen på hva Oslo politiet skal gjøre med beslagene fra Høvikodden.

Der står det blant annet at påtalemyndigheten mener klærne tilhører Minna Thompson, og at gjenstandene skal destrueres. Minna Thompson skriver selv til Oslo politidistrikt og sier klærne ikke tilhører henne, men at hun godkjenner at de blir utlevert til familien.

Likevel vil ikke politiet frigi klærne.

DESTRUERES: Oslo politidistrikt skriver beslutningen fra desember at klærne fra Høvikodden skal destrueres. Foto: Faksimile fra «Drapet i Holmenkollen»/Monster/Dplay

– Jeg forstår ikke hvorfor politiet ønsker å destruere klærne. Det er frustrerende, og jeg håper de ombestemmer seg. Disse klærne er kanskje det eneste som kan gi svaret på hvem som drepte moren min, sier Maria Iranzo Nielsen.

Rettsbiolog Beard ber om at politiet vil gi ut klærne så de kan finne ut om klærne faktisk var på åstedet, og forhåpentligvis finne ut hvem som brukte dem.

– Dersom vi får en DNA-profil fra klærne på Høvikodden kan vi finne ut om denne personen stemmer overens med det ukjente DNAet vi har funnet, sier rettsbiologen.

Politiet skriver i en mail at ved at det er tatt ut tiltalebeslutning mot Minna Thompson så anser påtalemyndigheten at det foreligger tilstrekkelige bevis i saken mot Minna Thompson til domfellelse, og at hun er riktig gjerningsperson.

– Hverken etterforskningen i 74 og 75, eller i prøver som er tatt nå, viser noe som helst bevis på at Minna Thompson Glenn var skyldig i mordet på Anni Nielsen Iranzo, sier forsvarer Myhre i serien.

GODKJENNER UTLEVERING: I et brev skriver Minna Thompson, nå Thompson Glenn, at hun ikke eier klærne, men at hun ikke har noe imot at klærne utleveres. Foto: Faksimile fra «Drapet i Holmenkollen»/Monster/Dplay

Vurderer ny begjæring

– Det som begynte som en sak der det fremsto som om Norge sto mot USA, er nå blitt en sak der Oslo politidistrikt står mot et enkeltmenneske som kan ha blitt urettmessig anklaget for å ha vært drapskvinne i 45 år, sier produsenten av serien Kelly Lillesund til VG.

Politiadvokat Pål-Fredrik Kraby sier til VG at de fortsatt har klærne, men at de i utgangspunktet skal destrueres. Han opplyser at politiet har mottatt en ny begjæring om å utlevere klærne fra produksjonsselskapet Monster, som står bak serien.

Denne begjæringen behandles nå.

– Når dette er ferdigbehandlet vet jeg ikke. Det vil kanskje ta en til to uker, sier politiadvokaten.

