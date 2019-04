PÅ SKREDØVELSE: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var tilstede under en stor skredøvelse på Finsefjellet fredag. I skredet søkte redningsarbeidere fra Røde Kors etter syv personer. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Mener nordmenn har for lite kunnskap om skredfare

SIRDAL/OSLO (VG) Denne vinteren har vært den dødeligste skredsesongen på flere år. Kun 1 av 3 sier de er sikre på hvordan man kan vurdere skredfarlig terreng, ifølge en ny undersøkelse.

– Det er dystre tall vi ser nå. Blir du tatt av et snøskred og overlever, så har du veldig flaks, sier sikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) til VG.

Den ferske undersøkelsen er utført av Opinion for Den Norske Turistforeningen ( DNT ) og Røde Kors . Totalt svarte 1.087 personer på spørsmål om fjellvett.

48 prosent av de spurte svarer at de er «usikker» eller «ganske usikker» på å kunne vurdere hva som er skredfarlig eller utrygt terreng.

Bare seks prosent har plassert seg selv i kategorien «svært sikker». 24 prosent sier de er ganske sikre.

– Undersøkelsen viser at kunnskapsnivået om skredfare fremdeles er for lavt selv om Norges innbyggere generelt har en høy kompetanse på det å bruke naturen. Snøskred tar dessverre liv hver eneste vinter, og nå er det viktig at vi sørger for å få ned den andelen som ifølge undersøkelsen er usikre på egen sikkerhet i vinterfjellet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Dyster statistikk

Denne vinteren har elleve personer mistet livet som følge av snøskredulykker i Norge. Dette er dermed den dødeligste skredsesongen på åtte år.

Vinteren 2010/2011 omkom 13 personer som følge av snøskredulykker i Norge, viser statistikk fra varsom.no.

VG møter statsråd Tybring-Gjedde i Sirdal, hvor hun åpner årets påskeberedskap sammen med Frivillige Organisasjoners Redningsfalige Forum (FORF).

Tybring-Gjedde mener den ferske undersøkelsen må tas på alvor.

– At organisasjoner som DNT og Røde Kors melder sin bekymring for nordmenns lave kunnskapsnivå om skredfare, skal vi ta med oss alle sammen. Det er svært viktig at folk som ferdes i skredutsatte områder kjenner til farene og har god kunnskap om hvordan de skal forholde seg, Tybring-Gjedde.

Ta med kunnskap ut på tur

Ingvil Smines Tybring-Gjedde mener det er viktig at alle tar del i hevingen av kompetanse.

– Her må myndigheter, turist- og hjelpeorganisasjoner og den enkelte som ferdes i skredfarlig terreng gjøre sitt for å informere, opplyse, varsle og sette seg inn i temaet. Jeg er svært fornøyd med at snøskred er tatt inn i lærerplanen som blir fulgt når man skal ta førerkort på snøscooter. Å kjøre snøscooter har sine spesielle utfordringer og det er eksempler på at ferdsel med snøscooter har utløst skred og dessverre medført at personer på scooteren har omkommet, sier hun.

Tybring-Gjedde anbefaler alle å bruke varslingstjenesten varsom.no, som gir oppdatert informasjon om skredfaren i Norge. Denne finnes også på engelsk.

– Alle skredeksperter sier: «Den største sjansen du har for å overleve et snøskred er å unngå å bli tatt av ett»: Jeg vil oppfordre folk til å bruke tilgjengelig informasjon hos hjelpeorganisasjoner og turistorganisasjoner som alle har gode råd enhver som ferdes i slike områder bør kunne, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

FINSEKURSET: Sikkerhetsministeren roser redningsberedskapen i Norge, som trår til med alle tilgjengelig midler når ulykken er ute. Her illustrert med redningsarbeidere fra Røde Kors i en øvelse. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kreves erfaring

Snøskredvarsler Heidi Bache Stranden i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker at det kreves god kunnskap og erfaring for å kunne ferdes trygt i skredfarlig terreng.

– Du er nødt til å være klar over konsekvenser av å løse ut et skred, og hele tiden være nødt til å vite hvor i terrenget du befinner deg, sier Stranden.

Hun opplyser om at NVE har sett en økning i antall mennesker i fjellet som går på topptur, og mener å gå på ski i bratt terreng nærmest har blitt et allemannseie.

– Det er mange ting som kan gå galt idet du blir tatt av et snøskred. Alt koker ned til at den sikreste måten å få oppleve tur- og skiglede igjen og igjen og igjen - er å unngå å bli tatt av snøskred, sier hun til VG.

