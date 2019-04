VIKTIG: Vaksiner handler ikke bare om å beskytte oss selv, men hverandre, mener gruppeleder i Frp Stavanger, Christian Wedler. Foto: Gisle Oddstad

Stavanger kan nekte uvaksinerte barn fri tilgang til skole og barnehage

Vaksine-nektere kan bli utestengt fra kommunale tilbud som skole, barnehager og helsestasjoner i Stavanger dersom kommunestyret får flertall for sitt forslag i kveld.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det være det første av sitt slag i Norge.

– Vi ønsker å gjennomføre dette tiltaket av hensyn til de som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen og konsekvenser ved tap av flokkimmunitet, sier gruppeleder i Frp Stavanger, Christian Wedler, til VG.

Forslaget skal stemmes over i formannskapet i Stavanger kommune torsdag kveld.

I dag kom tallene som viser hvor mange av oss som er vaksinert. Du kan se hele oversikten og sjekke din kommune her.

Vi er avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

INNSTRAMMING: Christian Wedler i Stavanger Frp vil gi vaksinemotstanderne mer ansvar. Foto: Privat

Det kalles flokkimmunitet, og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

– Vi har latt vaksine-nekterne bestemme for mye av debatten, for lenge. De sier vaksiner handler om individuell frihet og egen helse. Men som VGs sak viser, handler det vel så mye om flokkimmunitet. Derfor mener vi at det er kommunens ansvar å stille dem som tar slike valg, til ansvar.

Forslaget som skal stemmes over har to hovedpunkter:

Krav til at alle kommunens ansatte må følge vaksinasjonsprogrammet.

Kommunen skal utrede hvordan man skal sikre risikogrupper når andre innbyggere velger å ikke følge vaksinasjonsprogrammet.

– Personer som velger å ikke vaksinere seg må tilpasse seg

«Det er helt opptil den enkelte å avgjøre om en skal ta eller ikke ta vaksine, og slik må det selvsagt også fortsatt være. Med den friheten kommer det selvsagt også et ansvar,» står det i forslaget som skal stemmes over.

– Innbyggere som ikke velger å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet, kan ikke bare spasere inn på nærmeste barnehage eller skole. Det er personer som velger å ikke vaksinere seg, som må tilpasse seg – ikke omvendt.

I praksis vil det bety at dersom du velger å ikke vaksinerer barna dine, er det ikke sikkert de kan gå på nærskolen, dersom det er barn på den skolen som er spesielt utsatte for smitte.

– Vaksinasjon er en individuell rett, men et valg kommer med konsekvenser, sier Wedler.

– Vaksine handler om flokkimmunitet

Han mener vaksine-skepsis har ført til flere tilfeller av mesling-utbrudd, som potensielt kan være en fare for befolkningen.

– Oslo kommune hadde en situasjon med meslinger på legevakten sin. I Egersund kommune ble det også påvist et tilfelle nylig. Han som var syk hadde flydd fra Oslo. og helsemyndighetene måtte sende et varsel til alle som hadde vært på samme fly,

Han erkjenner at forslaget er kontroversielt:

– Jeg synes vi akseptere i for stor grad at spørsmålet om vaksine er et spørsmål om egen helse. Men dette er ikke spørsmål om egen helse, men om folkehelse og flokkimmunitet. Velger du å være en risiko for andre, må du ta ansvaret selv.

– Hva tror du om utfallet av avstemningen?

– Jeg vil ikke forskuttere, men håper det kommer til å bli vedtatt.

Ap: – Mildt sagt overilt

– Ap mener at det er avgjørende å vaksinere seg for å oppnå flokkbeskyttelse, men å innføre tvang for alt personell i en kommune, er kanskje ikke beste fremgangsmåte. Det høres litt drastisk ut, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson.

AP har tatt til orde for at helsepersonell bør være vaksinert, og særlig de som jobber med de sykeste.

– Det kan ikke være sånn at de får utgjøre en risiko for pasientene. Arbeidsgiver bør kunne bruke styringsretten sin. Dette kan også være fornuftig i barnehager, sier Kjerkol.

UENIG: – Folk har tillit til helsetjenestene og følger rådene i barnevaksinasjonsprogrammet. Der vi kan gå lenger, er å sørge for at helsepersonell blir vaksinert, sier Ingvild Kjerkol. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Å vurdere å nekte innbyggere som ikke følger vaksinasjonsprogram fri adgang til skole, barnehage og helsetjenester, kaller hun «litt mye Møllers tran».

– Dette høres ut som mye tvang fra et liberalt parti. Det er nok også vanskelig å oppfylle; pasientrettigheter gir vi gjennom lov i Stortinget, og helsetjenesten skal være lik for alle. Å frata pasientrettigheter som straff er ganske drøyt.

Kjerkhol sier at man heller skal jobbe aktivt mot påstander om at vaksiner er farlige og at tvangsvaksinering har mange betenkeligheter ved seg. Samtidig må man følge med på dekningstallene og vurdere virkemidler ut ifra dem.

– I dét perspektivet virker dette mildt sagt noe overilt, sier hun.

