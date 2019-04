NY POLITIKK: AUF-leder Ina Libak håper på et nei til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja – og atomvåpenforbud. Her får hun en button fra Akari Izumi, daglig leder i Nei til atomvåpen, som står på stand utenfor landsmøtet. Foto: Helge Mikalsen / VG

AUF-lederen: – Jeg har tro på at vi vinner Lofoten

Igjen er det full oljestrid på et landsmøte i Arbeiderpartiet. AUF-lederen tror hun får landsmøtet med seg på å vrake Jonas Gahr Støres to år gamle kompromiss.

Når AUF -leder Ina Libak taler for moderpartiets landsmøte, åpner hun med landsmøtet største stridstema: konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten , Vesterålen og Senja.

Det såkalte oljekompromisset fra 2017 vakler to år senere: Ifølge VGs opptelling fra mars, sier et flertall av delegatene nei til konsekvensutredning i hele LoVeSe, Nordland VI inkludert. Det var partileder Jonas Gahr Støre som sto bak kompromisset, og en seier til Libak vil bli et stort nederlag for Støre.

– Jeg håper dette blir et historisk møte hvor vi som er her nå kan se tilbake og si: Vi var der da det skjedde, sier Libak i talen.

Til VG sier AUF-lederen at det er de gode argumentene som skal gi ungdomspartiet den etterlengtede seieren.

– Vi må også gi et tydelig svar i denne saken, for nå har vi et kompromiss som er vanskelig å forstå. Folk i Norge fortjener et ordentlig svar fra Arbeiderpartiet.

– Ikke natur mot næring

Et nei til oljeutvinning er et ja til bærekraftig turisme og fiske, mener hun.

– Og å ta vare på fiskeressursene. Noen fremstiller det som om det er natur mot næring, men det er næring mot næring. Det handler om de evigvarende ressursene.

På Politisk kvarter på NRK torsdag morgen, var næringen i området et av Jonas Gahr Støres hovedargumenter for at Arbeiderpartiet bør fortsette å være for konsekvensutredning. Libak er derimot ikke bekymret for næringslivet i Nord-Norge.

– Flertallet i befolkningen der er mot og ordførerne i de berørte områdene er mot. Det er ikke fordi de er mot næring. Det er noe av det viktigste for folk der de bor. Det er fordi man ser at muligheten er så store på andre områder. Det kan bli et av stedene der vi virkelig satser på de nye, grønne jobbene.

UENIG: Ungdomspartileder Ina Libak er ikke på linje med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre når landsmøtet skal ta stilling til konsekvensutredning av LoVeSe. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Vi tapte det valget

Etter fylkesårsmøtene tidligere i år, er det overveldende flertall av landsmøtedelegatene for å skrote oljekompromisset fra 2017.

I Arbeiderpartiet er det kultur for at redaksjonskomiteene, som får forslagene til behandling, finner nye formuleringer og kompromisser. Under landsmøtet vil de jobbe hardt for å lande et annet alternativ.

AUF er den sterkeste pådriveren for å få Arbeiderpartiet til å endre partiprogrammet sitt på årets landsmøte. Det er ikke første gang ungdomspartiet tar kampen mot oljeutvinning i nord. I landsmøtetalen sier Libak at de har brukt 20 år.

– Dere har jo prøvd før mange ganger? Hvorfor skal det gå akkurat denne gangen?

– Ja, det har vi! Vi har prøvd mange ganger. Akkurat det er faktisk grunnen til at vi må lande det nå, og at dette er riktig landsmøte å ta det på. Jeg er opptatt av at Arbeiderpartiet skal ha en politikk forstår og at folk vet hvor Arbeiderpartiet står. Foreløpig har vi ikke det.

– Tror du dere kan vinne? Ikke bare håper?

– Om jeg tror det skjer ... Jeg tør ikke helt å tro på det før jeg ser det.

Forkjemperne for et nytt LoVeSe-vedtak har fått kritikk for å ville endre Arbeiderpartiets politikk allerede nå, og ikke i et nytt stortingsprogram før valget i 2021. De tar feil, mener Libak.

– Vi gikk til valg på et stortingsprogram og vi tapte det valget. Det gjør at det er helt naturlig å ta opp noen temaer og vurdere om vi burde gått til valg på noe annet, sier hun og legger til:

– Hvis vi ikke skal bruke landsmøtene i Ap til å diskutere politikk så er det ikke noe vits at vi møtes når det ikke er stortingsvalg.

Arbeiderpartiet har programfestet at de ønsker å åpne for konsekvensutredning av Nordland 6, som er havområdene lengst unna Lofoten.

Nordland 6 er uten sammenlikning det området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som det er størst potensial for relativt store funn.

– Kan bli et tydeligere venstresidealternativ

AUF støtter forslag som gratis skolemat, forbud mot atomvåpen, leksefri skole og å fjerne abortnemndene.

– Det er mye ny politikk. Trenger dere det for å vinne valget?

– I AUF mener vi alltid at Arbeiderpartiet kan bli enda bedre med den politikken vi har. Jeg mener vi kan bli et enda tydeligere venstresidealternativ, sier Libak.

– Vet du hva? Mens vi har snakket nå ... Jeg har tro på at vi vinner Lofoten, jeg. Jeg har det.

