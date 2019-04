FRP-EKTEPAR: Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, henholdsvis samfunnssikkerhetsminister og stortingsrepresentant. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Frp-par reagerte på snikfilming - men Black Box viste feil hus

Etter måneder med teateropprør, viser det seg at Black Box aldri viste bilde av huset til ekteparet Tybring-Gjedde i den omstridte forestillingen, melder NRK.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er gift med Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde .

De har tidligere angrepet teateret Black Box for å ha snikfilmet huset deres og brukt klippet i teaterforestillingen «Ways of seeing».

Nå viser det seg at teateret brukte bilder av feil hus, melder NRK.

Ekteparet har selv aldri bodd i huset, og heller aldri vært registrert på adressen.

Det bekrefter advokat Jon Wessel-Aas, som representerer regissøren og skuespillerne i teaterstykket. De skal ha trodde de hadde riktig hjem.

– Det var den eiendommen de fikk treff på da de søkte på hans navn på nett den gang i 2018. De har nå i ettertid forstått at han faktisk ikke bor der, og de aktuelle bildene vil derfor heller ikke brukes ved fremtidige oppsetninger, sier Wessel-Aas.

NRK melder at noen som har en familiær relasjon til Tybring-Gjedde skal ha bodd på den fotograferte adressen.

KONTROVERSER: Teaterforestillingen «Ways of seeing» har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: Privat

Mistenkt for brev

Teaterstykket har vært gjenstand for stor debatt siden premieren i november i fjor.

Laila Bertheussen, samboeren til avgått justisminister Tor Mikkel Wara, er mistenkt for flere tilfeller av hærverk mot sin egen bolig, og siktet å dikte opp en straffbar handling etter bilbrann.

De første hendelsene fant sted i kjølvannet av at hun selv gikk hardt ut mot teaterstykket «Ways of Seeing», der et bilde av hennes bolig ble vist. Bertheussen har selv nektet for å stå bak hendelsene.

Bertheussen er blant annet mistenkt for å stå bak et ubehagelig brev til sikkerhetsminister Tybring-Gjedde i etterkant av teaterstykket.

Brevet kom frem til riktig adresse.

