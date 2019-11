KRITISERER DE RØDGRØNNE: Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner. Foto: Cicilie S. Andersen

Høyre langer ut mot de rødgrønne: – Som ild og vann

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt er ikke enige om særlig mye mer enn å øke skattene, mener Jan Tore Sanner (H).

Nå nettopp

I helgen prøvde Audun Lysbakken, leder i Sosialistisk Venstreparti, å invitere med seg resten av opposisjonen på samarbeid før stortingsvalget i 2021. Responsen var lunken.

Det er ikke så rart, mener Jan Tore Sanner, Høyres 1. nestleder.

– Vi ser at Senterpartiet på den ene siden og MDG, Rødt og SV på den andre er politiske motpoler i mange spørsmål. De er som ild og vann, sier Sanner til VG.

Han mener de rødgrønne skiller lag i viktige saker som flyktninger, klima og samferdsel.

– I morgen må de rødgrønne svare på hvor mange miljøavgifter Rødt, SV og MDG vil akseptere at Senterpartiet avlyser. Senterpartiet er Stortingets miljøsinke, så spørsmålet er hvor høye miljøavgifter de vil akseptere.

– Partiene må vise hva de kan bli enige om, det nærmer seg valg og det eneste som er sikkert er at skattene skal opp og at private skal ut.

Dette er de uenige om: CO₂-avgift CO₂-avgift: Øker avgiften med 7 prosent, men reduserer veibruksavgiften tilsvarende for å unngå at pumpeprisen på bensin og diesel øker.

Sp: Holder avgiften uendret, men bruker 345 mill. kroner på skjerme en rekke sektorer fra CO₂-avgift.

SV: Øker avgiften med 50 prosent.

MDG: Øker avgiften med 50 prosent.

Rødt: Øker avgiften med 50 prosent. Avgift på drivstoff: Ap: Skjermer bensin- og dieselprisene for økning i CO₂-avgiften.

Sp: Reduserer veibruksavgiften på bensin og diesel med hhv. 15 og 35 øre. Det er en lettelse på 888 mill. kroner. I tillegg fjerner de veibruksavgiften på biodiesel.

SV: øker veibruksavgiften på bensin og diesel med hhv. 50 og 75 øre. Det er en økning på 1980 mill. kroner. Forskjellen på pumpeprisen på bensin og diesel med Sp og SV sitt opplegg blir 1,28 og 1,82 kroner per liter.

MDG: Øker avgiften med fem kroner, som skal deles ut igjen til alle innbyggere – med mest til dem som bor i distriktskommuner.

Rødt: Ingen endring, men øker CO₂-avgiften uten å skjerme bensin- og dieselprisene, og dermed vil pumpeprisene øke. De ønsker tilbakebetaling i form av klimarabatt. Flypassasjeravgiften: Flypassasjeravgiften: Ingen endring, men gir tilskudd til fot-rutene for å unngå prisøkning for dem som er avhengig av fly som kollektivtransport.

Sp: Reduserer avgiften med 100 mill. kroner gjennom å frita fly under 20 tonn.

SV: Øker avgiften med 23,5 kroner for reiser innenfor EØS og 96 kroner utenfor EØS. Dette gir en total avgiftsøkning på 615 mill. kroner.

MDG: Ønsker en flyseteavgift, og øker med totalt 10,3 mrd. kroner, gjennom en sats til utlandet på 600 kroner per sete, 300 kroner for innenlands der det kjører tog og 150 kroner der det ikke er tog. Øker i tillegg mva. på flytrafikk, slik at økt avgift på fly er 11,1 mrd. kroner.

Rødt: Øker flypassasjeravgiften med totalt 315 mill. kroner. Vil kutte startavgift for lette fly for å kompensere for kortbanenettet. Kollektivtrafikk: Kollektivtrafikk: Øker tilskuddet til kollektivtrafikk med 615 millioner.

Sp: Kutter belønningsordningen til byområdene med 500 mill. kroner.

SV: Øker støtten til kollektiv og sykkelveier i byområdene med 1,7 mrd. kroner.

MDG: Øker støtten til kollektiv med 800 mill. kroner og bruker 2,2 mrd. kroner å redusere prisene.

Rødt: Øker støtten til kollektiv med 1,7 mrd. kroner (påløpt). Kvoteflyktninger: Ap: Vil ta imot like mange kvoteflyktninger som regjeringen (3000)

Sp: Vil ha samme antall som regjeringen (3000), men vil la det være opp til FNs høykommissær å vurdere om deler av pengene skal brukes i nærområdene.

SV: Vil øke til 5000

MDG: Vil øke til 5000, i tillegg til 500 klimaflyktninger

Rødt: Vil øke til 5000

– Sitter i gigantisk glasshus

– Det er regjeringen som har enormt tro på økte avgifter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han tar kritikken fra Sanner med knusende ro.

– Vi har sagt det vi mener her, at Sp vil ha en Ap-basert regjering. Hovedpoenget er at vi har vist før at vi klarer å ha lavere avgiftsnivå enn Høyre og Frp klarer når de styrer.

Une Aina Bastholm, talsperson i MDG, er ikke videre imponert.

– Her sitter Sanner i et gigantisk glasshus. I valgkampen holdt hele regjeringen å bryte sammen fordi den ikke klarte å bli enige om bompenger. Vi har en regjering der det er fullstendig kaos om viktige spørsmål hele tiden, som i klimapolitikken, samferdselspolitikken, flyktningpolitikken og i viktige verdispørsmål som kvinners rett til abort og syn på såkalt homoterapi, sier Bastholm til VG.

Hun innrømmer at opposisjonspartiene ikke er helt enige om alt.

– Det er ingen tvil om at det er stor avstand mellom oss og Senterpartiet i klima- og miljøpolitikken, sier Bastholm.

– Burde gå litt stille i dørene

Heller ikke Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, mener Sanner treffer blink.

– En regjering som ikke engang klarer å være enige om at homoterapi bør forbys, burde vel gå litt stille i dørene, sier hun.

– Vi er ulike partier og selvsagt uenige i saker. Men det viktigste er jo at opposisjonen er enig om retning, vi vil ha mindre forskjeller, kutte klimagassutslippene og stanse sentraliseringen. Det som forener regjeringen er økte forskjeller, privatisering og sentralisering.

Høyres Jan Tore Sanner mener regjeringspartiene klarer å enes om det viktigste.

– Vi har blitt enige om syv statsbudsjetter på rad. Det er selvsagt ulike syn i partiene, men vi har kommet frem til enighet som har bidratt til lav arbeidsløshet, jobbskaping og færre i helsekø.

– Den rødgrønne regjeringen ble også enige om statsbudsjettene sine?

– Forskjellen er at Arbeiderpartiet har mistet oppslutning. De forsvinner nærmest i en situasjon der du har et sterkt Sp på den ene siden og tre partier på den andre siden. Før valget i 2005 klarte Ap, Sp og SV å vise frem mye felles politikk, sier Sanner.

Ap om Høyre: Makt for maktens skyld

Ap-nestleder Hadia Tajik mener hun har avslørt Høyres strategi.

– På alle målinger den siste tida har høyreregjeringen mistet flertallet sitt. Da er det ikke rart at Sanner prøver å lage skremmebilder av opposisjonspartiene. Han burde heller prioritere å fortelle velgerne hva Høyre egentlig vil med regjeringsmakten de nå har hatt i snart syv år, utover det å ha makt for maktens skyld, sier Tajik.

Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt, hadde bekymret seg mer for budsjettros fra Høyre.

– Ja, det er forskjeller på rødgrønn side, og nettopp derfor er det så avgjørende at Rødt kommer over sperregrensen ved neste valg, sier hun og fortsetter:

– Da vil vi få langt mer innflytelse på en ny regjering, og kan sikre at et nytt flertall fører politikk som får ned forskjellene og fører en rettferdig miljøpolitikk. Jo større Rødt blir, jo større blir sjansen for at våre forslag får gjennomslag i saker hvor vi er uenige med de andre.

Publisert: 27.11.19 kl. 08:57