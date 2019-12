Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video

Et ukjent kamerabevis kan avsløre fluktbilen som ble brukt da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. En bil i nærheten av en gangvei ved Hagens bolig peker seg ut.

Nå nettopp

– Politiet er kjent med at det tidvis er noe biltrafikk på gangveien ved Langvannet, og etterforskningen har avdekket at noen få biler også kjørte på denne gangveien den 31. oktober i fjor, sier politiets etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Politiet har gjennomgått tusenvis av timer med overvåkningsvideo for å avsløre den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Målet er å sirkle inn bilen som har blitt brukt under bortføringen av kvinnen, som forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Politiet ber nå personer som har kjørt på gangveien eller gjort observasjoner i dette området 31. oktober i fjor, om å melde seg til dem.

les også Lørenskog-forsvinningen: Kan ha avslørt DNA-profilen til ukjent gjerningsperson

Etterlysning av vitner

Blant flere uidentifiserte kjøretøy i morgentimene den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har én konkret bil vekket særlig interesse, ifølge VGs opplysninger. Bilen, som ble fanget opp av et kamera på motsatt side av Langvannet, befant seg om lag hundre meter fra Hagens hjem.

Politiet er særlig interessert i den uidentifiserte bilen fordi den ble observert like ved Hagen-ekteparets bolig, i bunnen av gangveien ved Langvannet, i tidsrommet hvor man mener at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en alvorlig kriminell handling.

Til tross for at politiet gjentatte ganger har bedt personer som oppholdt seg i området 31. oktober om å melde seg, skal ikke den eller de personene som kjørte denne bilen ha gjort det.

– Det er sikret relevant videomateriale fra det aktuelle området, men materialet er av dårlig kvalitet. Politiet har jobbet med å forbedre billedkvaliteten. Rekonstruksjonen ble gjennomført tett opp til 31. oktober i år for å gjenskape mest mulig realistiske lysforhold, opplyser etterforskningsleder Brøske.















Overvåkningsbildene av gangveien er blant politiets viktigste spor i jakten på en fluktbil, og etter det VG kjenner til er det aktuelt for politiet å etterlyse vitner som kan ha sett den aktuelle uidentifiserte bilen.

Etterforskningsleder Tommy Brøske har ikke besvart VGs spørsmål om den konkrete bilen, men sier at noen få biler kjørte på gangveien den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

STORT DOKUMENT: Lørenskog-saken måned for måned

Flere biler på gangveien

Hagens hjem ligger like ved det populære turområdet ved Langvannet. På vestsiden av huset ligger det en gangvei. Fra Hagens hus leder den gjennom et lite skogholt, deretter forbi en liten plass med en brygge og så ut på hovedveien.

Det er ikke lov å kjøre på gangveien, men den ble likevel tatt i bruk formiddagen 31. oktober i fjor. Dermed kan den ha fungert som en fluktrute for dem som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Etterforskningsleder Brøske opplyser at kartlegging av bevegelser i nærområdet til Sloraveien fortsatt er en prioritert oppgave.

Etterforskningsleder Tommy Brøske forklarer VG hvordan politiet nå jobber med videobevis i Lørenskog-etterforskningen. Bildet er fra en tidligere pressekonferanse i saken. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi har ved flere anledninger oppfordret folk som har beveget seg i området om ta kontakt med politiet. Dersom det fortsatt er personer som av ulike årsaker ikke har tatt kontakt med oss, sender vi oppfordringen på ny. Særlig interessant er personer som har kjørt på gangveien eller gjort observasjoner i dette området 31. oktober i fjor, sier Brøske og legger til:

– Til tross for at det ikke er lov å kjøre på gangveien, vil ikke politiet forfølge dette, da det er viktigere å få den eller de som har kjørt til å ta kontakt.

Politiet har uttalt at de har en formening om hvilken vei den eller de som står bak bortføringen brukte på forsvinningsdagen, men de ikke vil spesifisere dette.

les også Mener å vite når Anne-Elisabeth Hagen ble tatt

Ti biler gjenstår

Å identifisere biler som beveget seg nært til åstedet, kan potensielt lede politiet til mulige gjerningspersoner eller potensielt viktige vitner.

I forrige uke sa Brøske til VG at de hadde rundt ti biler igjen å identifisere. Han beskrev det som et tidkrevende arbeid.

les også Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mindre sjanse for løsning før jul

Jobben med å identifisere bilen som sto ved Langvannet, og andre biler i området, kan beskrives som svært krevende av flere grunner:

Hagen-boligen ligger like ved en av hovedfartsårene inn og ut av Oslo, og det var mye trafikk i området denne formiddagen.

Det er samlet nærmere 6000 timer med video fra vei- og overvåkningskameraer fra tiden før og etter forsvinningen. Det er svært tidkrevende å gjennomgå materialet i jakten på å identifisere de ulike interessante bilene.

Det er ingen overvåkningskameraer i Sloraveien, og kun et fåtall i nærområdet, blant annet kameraene på andre siden av Langvannet.

For å identifisere en bil må etterforskerne følge den ut av området på videoovervåkning og ved hjelp av elektroniske spor, til de får øye på et registreringsnummer eller et kjennetegn.

Deretter må de ta kontakt med bileieren.

Politiet mener at det er svært sannsynlig at de sitter på informasjon om den potensielle bortføringsbilen. Nå må de bare sirkle bilen inn ved å utelukke andre.

Romerikes Blad skrev i høst at politiet har sendt ut overvåkningsbilder til flere bileiere som bor både i nærområdet, men også andre stedet i landet og i utlandet. VG omtalte nylig en bileier som ble bedt av politiet om å oppgi alibi og sende bilder av sin sølvgrå stasjonsvogn.

Publisert: 10.12.19 kl. 21:31

Mer om