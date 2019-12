Bekjente om den døde Tromsø-moren: Virket veldig glad etter norskprøven

TROMSØ (VG) Naboer og bekjente av den avdøde moren beskriver henne som hyggelig og smilende, men sier de ikke observerte noen endring i kvinnens humør den siste tiden.

Hun virket veldig glad da hun snakket i mobilen etter norskprøven mandag, sier Mais Souleyman Alismail (33) og mannen Rakam Shahroum (46) til VG.

De kjenner den sudanske kvinnen fra Voksenopplæringen. Hun var bedre i norsk enn dem og hjalp dem med skolearbeidet. Overfor VG trenger de tolk.

-Hun smilte alltid, men vi kunne også se i ansiktet hennes at hun var trist. Som så mange andre var hun plaget av mørketiden. Hun likte ikke være ute når det var mørkt og kaldt, sier paret.

Kvinnen, som er i slutten av 20-årene, kom fra Sudan i 2017, for å bli gjenforent med ektemannen i Tromsø.

Hun hadde med seg to barn. Den tredje datteren ble født i Tromsø for halvannet år siden. Familien bor i en tomannsbolig nord for sentrum i ishavsbyen.

Faren er i arbeid, mens moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved Voksenopplæringen

Datteren på syv år gikk på Borgtun skole, de to yngste jentene var i barnehage.

Naboer og bekjente tegner et bilde av den avdøde trebarnsmoren som hyggelig og smilende.

Aismail og Shahroum sier de ikke har observert noen endring i kvinnens humør eller oppførsel den senere tid:

- Vi vet ikke noe om privatlivet hennes og snakket ikke om hvordan hun hadde det hjemme. Vi var ikke klar over at hun ikke hadde det bra, sier Alismail og Shahroum.

Blant sudanere VG har snakket med i Tromsø, vet ingen om kvinnen hadde nære venner.

De tre mindreårige barna og norskopplæringen tok hennes tid.

Også nabojenta som lånte mobilen hennes kl. 15.39 mandag, har fortalt foreldrene at kvinnen var smilende og hyggelig, som hun pleier.

Bare to timer senere ble kvinnen og hennes tre barn funnet livløse i sjøen ved Fagereng på andre siden av Tromsøya.-

Vi er fremdeles i sjokk og håper at politiet kommer frem til årsaken til tragedien, sier Alismail og Shahroum.

Den drapssiktedes forsvarer Tore Pedersen mener det er for tidlig å fastslå at moren druknet barna, og understreker til VG onsdag at siktelsen mot kvinnen er foreløpig:

- Det er fortsatt en del løse tråder opp mot dødsårsaken, sier advokat Tore Pedersen, etter at han har gjennomgått dokumenter fra politiets etterforskning. Obduksjonen vil være sentral i forhold til dødsårsaken og kan gi svar, sier Tromsø-advokaten.

Moren og eldste datteren døde mandag kveld.

De to yngste barna på fire og halvannet år er innlagt på Rikshospitalet med kritiske og livstruende skader.Den ene obduksjonen ble foretatt i går. En foreløpig obduksjonsrapport er ventet i løpet av dagen. den andre er berammet til i morgen.

Den avdøde moren er siktet for drap og drapsforsøk.

Publisert: 05.12.19 kl. 13:46