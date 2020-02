VILLMANN: Siv Jensen synes Trygve Slagsvold Vedum fremstår som «en villmann» i sine angrep på Frp. Foto: Mattis Sandblad, VG

Siv og Sylvi om Trygves Frp-oppgjør: – Helt villmann

Frps lederduo Siv Jensen og Sylvi Listhaug bare blåser av generaloppgjøret Sps Trygve Slagsvold Vedum har tatt etter at de kastet seg selv ut av Erna Solbergs regjering. – Helt villmann, sier Jensen.

For mindre enn 10 minutter siden

I et stort intervju med VG mandag sa Vedum at Listhaug viser forakt for velgerne, og mener uttalelsene hennes om at det å forlate Kongens bord var som slippe ut av fengsel, viser at hun er «utakknemlig» og «bortskjemt».

Norges finansminister de siste seks og et halvt årene har flyttet inn i langt mer beskjedne kontorer på Stortinget enn hun hadde i departementet.

Som nyvalgt parlamentarisk leder Siv Jensen slår kraftig tilbake Vedum:

Siv: – Hele intervjuet med Vedum viser en mann som har fått full panikk. Over at Frp nå er kommet i opposisjon i Stortinget. Han opplever åpenbart rollen sin truet. Han blir avkledd, i forhold til den spagaten han står i. Jeg synes alle sakene han trekker frem i intervjuet er en god illustrasjon på det. Han går til angrep på oss, men i mange av de sakene han viser til som er så fryktelige, så peker han jo rett på det partiet han sier at skal samarbeide med, nemlig Ap. Med mindre Sp plutselig har tenkt å bli et ikke-sosialistisk parti, så seiler Vedum under falsk flagg. Han driver folkeforføreri, men på galt grunnlag. Han får jo ikke gjennomslag for noen ting av det han forfekter i offentlig debatt i den alliansen han har tenkt å være i.

Rakke ned

På Jensens kontor sitter også Listhaug.

Sylvi: – Det er ingen løsninger i det Vedum kommer med. Han peker ikke på noen retning for hvor han vil med Norge. Det er liksom bare å rakke ned på Frp, og det er vi vant til. Men jeg tenker at velgerne også ønsker å høre hva han vil med Norge. Han er veldig flink til å snakke om avgifter, men han skal jo nå samarbeide med de verste skatte- og avgiftsøkningenspartiene som finnes. Da kan ikke jeg forstå hvordan han har tenkt å få gjennomført politikken. Jeg tror velgerne ser at hvis han skal få gjennomført det han sier han vil når det gjelder avgifter, er han på feil lag. Da bør han heller gå til oss på det andre laget, som ønsker å få til mindre skatt.

Siv: – Hans oppskrift er å være imot alt som skjer av endringer i samfunnet, uansett hva det er. Men hvordan skal han skaffe flertall med Ap, SV, MDG og Rødt, de mest skatte- og avgiftskåte partiene i Norge. De suger penger ut av folks pengebøker.

Jensen og Listhaug viser at det er gitt 25 milliarder i skatte- og avgiftslettelser mens de satt i regjering.

En av Vedums kampsaker er kamp mot den såkalte «Nærpolitireformen».

SMØRBLIDE: Siv Jensen og Sylvi Listhaug fremstår glade over å ha sluppet ut av regjering, men som ikke var ikke et «fengsel», påpeker partilederen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Politireformen ikke perfekt

Sylvi: – Vi er klare for å se på «Politireformen». Den er ikke perfekt, og vi er opptatt av å ha politi i hele landet. Men mer av kriminaliteten skjer foran en datamaskin. Da må du ha eksperter som kan avsløre den type kriminalitet. Det er så mye grotesk som skjer, barn som blir voldtatt av voksne menn. Da kan vi ikke sitte å gjøre ting som vi alltid har gjort det. Vi er nødt til å gå inn på de områdene der kriminaliteten skjer, og ruste oss for dagens virkelighet. Det er noe Sp ikke engang kommenterer.

Siv: – Sps tilnærming er bare å være imot, og gå tilbake. Vi må faktisk gå fremover, i takt med samfunnsutviklingen.

Sylvi: - Han virker desperat nå i angrepene på oss. Det hadde vært mye mer konstruktivt hvis vi kunne satt oss ned og funnet løsninger, i stedet for å ha en skyttergravskrig.

– Så Sp bør skifte til borgerlig side?

Sylvi: – Ja, jeg mener definitivt det.

– Snøballs sjanse i h....

Siv: – Venstresidepartiene er meget næringsfiendtlige. Han er i en allianse som står for det. Han sier én ting, og gjør noe annet. Han er i feil allianse hvis han skal ha en snøballs sjanse i h….. til å gjennomføre noe av dette. Jeg inviterte ham til å bytte side, men det avslo han. Det viser at han seiler under falsk flagg.

– «Panikk». «Desperasjon». Hva bygger dere disse beskyldningene på?

Siv: – Det er bare å se på den fektingen har bedrevet siden vi gikk ut av regjeringen. Det er helt villmann, masse forslag i hytt og gevær. Det kan hende vi kan bli enige med Sp om en del økninger på utgiftssiden, men vi blir jo aldri enige om hvordan vi skal dekke det inn på budsjettet. De sosialistiske partiene vil bare gjøre det enkleste, å øke skattene.

Les også: Frp forbi Sp på ny måling

– Etter kommunevalget i fjor har det vært meningsmålinger hvor Sp har sett 20-tallet - mens det har vært elendige tall for Frp på langt under 10 prosent. For utenforstående kan det jo se om som om det er dere i Frp som har fått panikk og handlet i desperasjon, ved å gå ut av regjeringen for å prøve å ta velgere fra Sp?

Siv: – Men de er jo ikke riktig! For det første visste vi veldig godt at det å ikke å gå ut av regjering ikke var noen dans på roser. Nå har vi fått et oppsving på målingene, men det var det ikke gitt at vi skulle få. Vi har mye å være stolte av etter 6,5 år i regjering, men så er det mange kompromisser vi har inngått som vi gjerne kunne vært foruten. Men sånn er det å ta ansvar.

– Vedums parti klarte å holde ut i alle de åtte årene deres velgere hadde gitt dem tillit, mens dere hoppet av etter 6,5 år?

Sylvi: – Når man kommer til et punkt der du ikke kan stå inne for politikken lenger, er det et svik mot velgerne hvis du fortsetter.

Siv: – Det står etter min mening respekt av det vi har gjort.

– Vedum sier at Listhaug er bortskjemt og utakknemlig når hun sier at det føltes som å slippe ut av fengsel å gå ut av regjering. Har han rett i dette?

Privilegium å være statsråd

Siv: – Nei, det mener jeg ikke! Sylvi har vært en del av regjeringsapparatet til Frp i alle de årene vi har vært der, og bekledd flere statsrådsposter. Hun har tatt ansvar.

Sylvi: – Det å bli statsråd er et privilegium som er veldig få forunt. Bildet jeg brukte på dette var at etter å sittet veldig lenge og arbeidet fram grå kompromisser, og der vi opplevde ikke å få nok gjennomslag, så var det befriende endelig å få snakke om Frps politikk igjen. Det var på en måte det bildet jeg prøvde å vise. Å være olje- og energiminister var drømmejobben for meg.

Vedum til VG for ett år siden: Målet er å bli større enn Frp

Siv: – Det er ingen av oss som opplever at vi har sittet i fengsel. Men nå var tiden inne for å gå ut.

Publisert: 04.02.20 kl. 19:53

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser