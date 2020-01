MANGE MENN HER: For ett år siden delte Knut Arild Hareide ut blomster til de nye KrF-statsrådene Dag Inge Ulstein (til venstre) og Kjell Ingolf Ropstad. Nå skal Hareide også inn i regjeringen. Foto: Helge Mikalsen

Hareide stilte ultimatum for å bli statsråd

Knut Arild Hareide (KrF) nektet å gå inn i regjeringen – hvis det skjedde på bekostning av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Nå nettopp

Dette får VG bekreftet fra informert hold i KrF.

Ulstein tilhørte den «røde» siden da Hareide høsten 2018 gikk tapende ut av den svært intense partistriden: Om KrF skulle gå inn i regjering med Frp, eller om partiet skulle bryte med borgerlig side og gå inngå regjeringssamarbeid med Ap.

Fredag klokken 11 utnevnes Hareide, som gikk av som partileder i fjor, til ny samferdselsminister etter Jon Georg Dale (Frp).

Etter det VG får opplyst, ble situasjonen aldri satt på spissen internt i KrF.

Hareide skal nemlig ha gjort det klart helt innledningsvis for partileder Kjell Ingolf Ropstad at han satte det som en forutsetning at Dag Inge Ulstein ikke skulle ofres for å gi plass til ham selv.

Det spesielle med at dette ultimatumet ble satt – og at det ble tatt hensyn til av partileder Ropstad – er at resultatet av Hareides krav er at kjønnsbalansen blant KrFs statsråder blir kraftig forrykket – i kvinners disfavør:

For med både Hareide og Ulstein inne – i tillegg den selvskrevne Ropstad – var det bare en plass ledig i KrF-kabalen. Den fylles av den sittende landbruksministeren, Olaug Bollestad.

FREDET UTVIKLINGSMINISTEREN: Knut Arild Hareide (til venstre) og Dag Inge Ulstein på KrFs landskonferanse i januar 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bryter med KrFs egne lover

KrFs interne kjønnsbalanse i regjeringen faller dermed fra 33 prosent kvinner, en av tre statsråder, til 25 prosent fra fredag – med én kvinne blant fire statsråder. Dermed klarer de ikke den «magiske» 40 prosent-grensen som er blitt vanlig at partier etterlever.

KrF har også en 40-prosent-regel i sine egne vedtekter.

I KrFs lover, paragraf 11, står det:

«Forhåndskumulering og alle valg/oppnevninger til partiets politiske og organisasjonsmessige organer med flere enn tre medlemmer skal, så langt det er praktisk mulig, gjennomføres slik at resultatet gir minst 40 % representasjon av hvert kjønn.»

Svekker Ernas kjønnsbalanse

KrF-kabalen fører også til at kjønnsbalansen i regjeringen som helhet svekkes:

I Erna Solbergs fireparti-regjering med Frp har kvinneandelen til nå vært 45,5 prosent blant regjeringens 22 medlemmer: Ti kvinner og 12 menn.

I den omdannede Solberg-regjeringen der de nye statsrådene utnevnes av Kongen i statsråd fredag, synker andelen til 40 prosent: Av 20 medlemmer er åtte kvinner og 12 menn.

Dersom KrF hadde funnet to kvinner og to menn til regjerings-laget, ville dagens kvinneandel vært opprettholdt på 45 prosent.

Blå-rød KrF-balanse

KrF var, i likhet med Venstre, tildelt en kvote på fire statsråder. Fra før satt det to menn der fra partiet: Nåværende partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad – og Ulstein. Og en kvinne: landbruksminister Olaug Bollestad.

Hareides comeback – og det at Ulstein fortsetter – innebærer dermed at det blant KrFs statsråder blir politisk balanse – 50/50 – mellom «rød» og «blå» side.

KrF-nestleder blir statssekretær

VG har også fått bekreftet at KrFs «røde» nestleder Ingelin Noresjø blir Hareides statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Da Ulstein gikk inn i regjeringen for ett år siden, som en av tre KrF-statsråder, ble han av Bergens Tidendes daværende kommentator, senere sjefredaktør Frøy Gulbrandsen, omtalt som «det røde håpet».

Og den som ga Ulstein en blomsterkvast på Slottsplassen, var nettopp den nylig avgåtte partileder Knut Arild Hareide.

VG kjenner til at nettopp kjønnsbalanse blant KrFs statsråder var et tema som ble drøftet internt i KrF torsdag ettermiddag. Til slutt ble det konkludert med at man likevel ville gå inn i regjering med 75 prosent mannlige statsråder.

En av dem som frekventerte stortingskorridorene torsdag ettermiddag, var tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik. VG kjenner til at Bondevik jobbet aktivt overfor Ropstad og Hareide for å sikre den løsningen som ble valgt.

Argumentet var at hvis Hareide ble utnevnt til statsråd, ville det være et viktig bidrag til å samle et parti som har vært svært splittet etter den opprivende striden om retningsvalg gjennom høsten 2018.

De siste månedene har flere sentrale KrF-navn meldt seg ut av partiet. En av dem var Hareides nærmeste medarbeider, Emil André Erstad, i kampen mellom «rød» og «blå» side.

I oktober i fjor ga Erstad ut boken «Hareides fall». Her kommer det frem at Hareide og Erstad allerede to år før KrFs skjebnehøst i all hemmelighet startet planleggingen av KrFs nye veivalg.

Avstemningen på KrFs landsmøte i november 2018 var jevn: Ropstads «blå» hær fikk 98 stemmer – Hareides «røde» hær fikk 90 stemmer.

Fredag utnevnes også Ingelin Noresjø fra Nordland som Hareides statssekretær i Samferdselsdepartementet. Noresjø er i dag KrFs 2. nestleder, og var også på «rød» side i partistriden.

KrFs kvinnebevegelse har i sitt arbeidsprogram forpliktet seg til å arbeide for en 50 prosent-regel i KrF, og «50 prosent kjønnsfordeling i kommunale og fylkeskommunale utvalg og organer som hovedregel».

Oddbjørg Minos, leder i KrF Kvinner, reagerer slik på kjønnsbalansen i KrFs eget regjerings-lag:

– Som leder i KrF Kvinner ønsker jeg at man i viktige posisjoner for partiet bør tilstrebe å få flere kvinner løftet fram, og KrF har veldig mange dyktige kvinner, sier hun.

– Hvordan reagerer du på en kvinneandel på bare 25 prosent?

– Jeg har stor forståelse for at det ikke alltid er like lett å få til lik kvinneandel. Men det hadde absolutt vært ønskelig med lik fordeling, og KrF har som prinsipp at vi skal tilstrebe en lik kjønnsbalanse. Samtidig er det viktig hvilke personer som kommer inn, sier Minos til VG.

Publisert: 24.01.20 kl. 07:02

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser