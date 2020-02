Dom: Butikk-leder voldtok ekstrahjelp på firmajulebord

Borgarting lagmannsrett har dømt en tidligere assisterende butikksjef på Østlandet til fire og et halvt års fengsel for voldtekt av en ung kvinnelig ansatt. Overgrepet skjedde på et julebord i bedriften, ifølge dommen.

Mannen i 30-årene ble dømt til fem års fengsel da saken ble behandlet i tingretten i fjor. Han anket dommen, og tidligere denne uken fastsatte lagmannsretten straffen til fire og et halvt års fengsel.

Kommunikasjonssjefen i butikkjeden mannen var ansatt i, opplyser til VG at mannen ikke lenger jobber i selskapet.

Ifølge dommen jobbet domfelte som assisterende butikksjef på Østlandet da voldtekten skjedde i desember 2015. Kvinnen var på dette tidspunktet i slutten av tenårene, og ansatt som ekstrahjelp på deltid i butikken.

Hun var på sitt første julebord, fremgår det av dommen.

Etter først å ha anmeldt saken, trakk kvinnen anmeldelsen, og saken ble henlagt av politiet «etter bevisets stilling». I dommen heter det at politiet ikke gjorde noen undersøkelser i saken, heller ikke av straffesaksregisteret.

Høsten 2017 fikk kvinnen ved en tilfeldighet vite at mannen hun hadde anmeldt, var dømt for voldtekt tidligere. Hun begjærte da saken gjenopptatt, men etterforskningen ble først igangsatt nesten ett år senere, 13. august 2018.

Lagmannsretten slår fast at det ikke er tvil om at samleiet ble gjennomført mens kvinnen var bevisstløs som følge av beruselse, og ute av stand til å motsette seg handlingen.

Mannen, som er elleve år eldre enn fornærmede, har forklart at han oppfattet kvinnen som våken og medvirkende.

I tillegg til fengselsstraff, ble mannen dømt til å betale 180.000 kroner i erstatning og 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer. Hun skriver følgende i en e-post:

– Ingen kommentar. Ikke tatt endelig stilling til videre anke ennå.

