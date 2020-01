Høie: Ikke fornøyd med svekket beredskap

Helseminister Bent Høie (H) sier han ser alvorlig på den til tider svekkede beredskapen i luftambulansetjenesten i nord.

– Spesielt i Nord-Norge er denne tjenesten avgjørende. Jeg ser derfor svært alvorlig på den til tider svekkede beredskapssituasjonen før og etter operatørbyttet, og jeg er ikke fornøyd med at nåværende flyambulanseoperatør Babcock ikke har levert i henhold til avtalen, sier Bent Høie til Stortinget.

Han redegjør tirsdag for situasjonen i luftambulansetjenesten. Der takker han alle som har stått på når «ekstraordinære situasjoner» oppstår.

– Det han vært en vanskelig periode, men det har også på en imponerende måte blitt mobilisert ressurser og personell.

Siden selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Det har vært både på grunn av pålagt trening av piloter, sykdom og tekniske problemer.

MYE TRØBBEL: Det har vært mye diskusjon om den nye operatøren, Babcock, som har tatt over driften av ambulanseflytjenesten i nord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Alltid konkurranseutsatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i et intervju med VG tirsdag at hvis han blir statsminister, så tar staten over driften av luftambulansetjenesten. Det vil også Sp og SV. Han har fått nok av ambulansefly-krisen.

I sin redegjørelse til Stortinget presiserer Bent Høie at luftambulansetjenesten alltid har vært driftet av private - og at forrige operatør også var et privat selskap.

– For å være tydelig: Ved den siste anskaffelsen skjedde det ingen endringer i ansvarsforholdene. Det var ingen ny konkurranseutsetting, sier han.

– Kontrakten med Babcock varer i 6 år fra 1. juli 2019, med ytterligere mulighet til forlengelse til 2030. Kontrakten, når den er oppfylt, vil bidra til å øke kvaliteten på tjenesten.

De store fagforeningene i sektoren LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeningen), YS (Delta) og Unio (Norsk Sykepleierforbund) har gjort det klart at de mener den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes.

Ekstratiltak

Helseminister Bent Høie har bedt helseregionene om å sette inn et jetfly og et ambulansehelikopter i Nord-Norge etter krisen i luftambulansetjenesten.

I november ble Forsvarets Bell-helikopter også satt inn som ekstra-tiltak for å bedre beredskapen i nord, etter anmodning fra Helsedirektoratet. Etter anmodning fra Helse Nord, godkjente regjeringen at dette hjelpetiltaket utvides til den 15 april.

Det har vært mye bråk rundt operatørbyttet i luftambulansetjenesten, helt siden anbudsprosessen fra 2017 der Babcock vant: Det lå ikke noe krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet. Hadde det gjort det, ville de som vant anbudet blitt tvunget til å overta alle piloter og teknikere fra den gamle operatøren med samme vilkår.

Det hadde Babcock ikke planer om å gjøre – de skulle ansette piloter selv. Men så instruerte Stortinget helseminister Bent Høie (H) om å «sikre at erfaring og kompetanse» i luftambulansetjenesten overføres.

Babcock har selv pekt på endringene i overtakelseprosessen som en av grunnene til utfordringene de har hatt som ny operatør. De har også trukket frem at det står i deres kontrakt at de skulle overta alle basene den 1. juli 2019.

Høie sier likevel at Luftambulansetjenesten HF, som er de som kjøper inn luftambulansetjenester, ville legge til rette for en gradvis overgang.

– Det lot seg imidlertid ikke gjøre i samarbeid med gammel og ny operatør. Dette gjorde overgangen problematisk. Luftambulansetjenesten HF har i en evaluering pekt på nettopp dette som et forbedringspunkt til en eventuell senere anskaffelse, sier han.

