Full krangel om statlig luftambulansetjeneste

Frp og Høyre raser mot Aps ønske om en statlig luftambulansetjeneste, og blir i retur beskyldt for politisk spill.

– Man behøver ikke å være medlem i Mensa for å forstå at sykdom og tekniske problemer ikke er noe staten kan styre over, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun Gundersen i debatten etter helseminister Bent Høies (H) redegjørelse om situasjonen i luftambulansetjenesten.

Siden selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Det har vært både på grunn av pålagt trening av piloter, sykdom og tekniske problemer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i et intervju med VG tirsdag at hvis han blir statsminister, så tar staten over driften av luftambulansetjenesten. Det vil også Sp og SV. Han har fått nok av ambulansefly-krisen.

– Man kan undre seg, president, hvordan Jonas Gahr Støre i dagens VG kan være sikker i sin uttalelse på at alt blir bra bare staten tar over. Hvilken dekning kan man ha å være så skråsikker på at statlig eide flyselskap aldri vil oppleve tekniske problemer med flyene eller sykemelding hos de ansatte, sier Bruun-Gundersen.

– Bagatellisering

I sin redegjørelse presiserte Bent Høie at luftambulansetjenesten alltid har vært driftet av private - og at forrige operatør også var et privat selskap.

– For å være tydelig: Ved den siste anskaffelsen skjedde det ingen endringer i ansvarsforholdene. Det var ingen ny konkurranseutsetting, sa han.

I det fikk han også støtte i debatten fra Høyres Erlend Larsen (H). Han kritiserer Aps utspill, og sier at det vil være store problemer med å gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansetjenesten. Han sier det ville innebære at også andre tjenester, som den ideelle stiftelsen Norsk Luftambulanse, måtte blitt tatt over av staten for å unngå forskjellsbehandling.

Dette reagerer SVs Torgeir Knag Fylkesnes på, og kaller det «politisk spill».

– Det er ikke det (Stiftelsen Norsk luftambulanse) dette handler om, sier han.

Han reagerer også på Bruun-Gundersens Mensa-kommentar.

– Det var åpenbart ment for å bagatellisere og bringe oppmerksomheten over på noe helt annet. Denne saken er alvorlig - vi har nettopp vært igjennom en jul der alvorlige hendelser har blitt rapportert inn. Og så tillater man seg å drive den her type lek, sier han.

– Når skal vi få en reell vurdering av anbudsprosessen der man gikk bort fra ekspertenes anbefaling om å ha virksomhetsoverdragelse og likevel valgte det billigste alternativet? Vi hadde en tjeneste som fungerte bra, og nå gjør den ikke det.

Senterpartiets Kjersti Toppe sier på den andre siden at hele saken er en «politisk skandale» og at det har vært så mange utfordringer med anbudsprosessen at man ikke burde trenge å utrede statlig drift en gang.

– Er det ikke innlysende at denne risikoen tåler vi ikke, sier hun.

– Oppdrevet katastrofestemning

Venstres Carl-Erik Grimstad gikk kraftig ut mot det han kaller en «høyt oppdrevet katastrofestemning» skapt av medier og opposisjonen.

– Ja, situasjonen var alvorlig i høst. Da har man som regjering plikt til å følge opp, og det har regjeringen gjort, sier han.

Han sammenlikner situasjonen med forrige operatørbytte i mellom 2008 og 2009, da beredskapsprosenten var 86 og 97 prosent.

– Altså langt under det vi har hatt den siste tiden. Det er det «fungerende luftambulansetjenesten» Fylkesnes viser til. Nye fly som skulle vært satt inn i 2009 ble utsatt med et helt år. Alt dette skjedde uten at den rødgrønne regjeringen løftet en finger, sier han.

– Nå vil Aps leder ta over denne tjenesten, opprette et flyselskap i statlig tjeneste, og drive det selv. Kan vi ha tiltro til at han vil klare en slik oppgave når hans regjering hverken identifiserte problemenes i perioden 2008 - 2011 eller gjorde det aller minste for å rette opp den virkelige skandalen som oppstod i denne perioden da Lufttransport ikke leverte?

De store fagforeningene i sektoren LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeningen), YS (Delta) og Unio (Norsk Sykepleierforbund) har gjort det klart at de mener den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes.

Flere ekstratiltak

På grunn av utfordringene har han bedt helseregionene om å sette inn et jetfly og et ambulansehelikopter i Nord-Norge etter krisen i luftambulansetjenesten.

I november ble Forsvarets Bell-helikopter også satt inn som ekstratiltak for å bedre beredskapen i nord, etter anmodning fra Helsedirektoratet. Etter anmodning fra Helse Nord, godkjente regjeringen at dette hjelpetiltaket utvides til den 15 april.

– Selv om beredskapen målt i prosent stort sett har vært god, vil de mange ekstratiltakene bidra til en større kompleksitet for helsepersonell, Flykoordineringssentral og AMK. De må forholde seg til ulike ressurser, som forsvarets helikopter, kommersielle jetfly, og fly som ikke kan lande på kortbanenettet. Dette er krevende, sa Bent Høie i sin redegjørelse.

Han sa at luftambulansetjenesten er avgjørende spesielt i Nord-Norge.

– Jeg ser derfor svært alvorlig på den til tider svekkede beredskapssituasjonen før og etter operatørbyttet, og jeg er ikke fornøyd med at nåværende flyambulanseoperatør Babcock ikke har levert i henhold til avtalen, sa han

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

Fire av Babcocks ti fly ble satt på bakken med det samme tekniske problemet den 6. desember, men er nå tilbake i tjeneste.

Høie sier at dette kan oppleves annerledes når det har vært beredskapsutfordringer i halvannet år allerede, enn om det hadde vært en isolert hendelse.

– Jeg har stor forståelse for at dette skapte uro og svekket tilliten, sier han, og understreker at situasjonen i dag ikke er optimal.

