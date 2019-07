I RETTEN: Mulla Krekar møtte til fengslingsmøte i Oslo tingrett onsdag. En mann som er dømt i samme sak fikk norsk statsborgerskap mens han var tiltalt i Italia. Foto: Kyrre Lien, VG

Fikk norsk statsborgerskap mens han var terrortiltalt i Italia

En av mennene som mandag ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar fikk innvilget statsborgerskap i Norge etter at Italia tiltalte ham for terror.

Ifølge NRK fikk mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, utstedt sitt norske pass i juli i fjor. Siden mannen nå er norsk statsborger, kan han ikke utleveres til Italia til tross for dommen som falt mandag.

Han skal da i flere år ha vært mistenkt for terrorplanlegging. Rundt tre år tidligere ble han pågrepet av norsk politi i en koordinert, internasjonal aksjon. Italia begjærte mannen utlevert i 2016. Da slo norske domstoler fast at han kunne utleveres til Italia fordi han ikke var norsk statsborger på det tidspunktet.

Italia trakk utleveringsbegjæringen, men mannen i 40-årene ble likevel tiltalt for terrorplanlegging. Rettssaken mot blant andre ham og mulla Krekar ble forsøkt startet i Italia våren 2017, altså over ett år før mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Rettssaken ble utsatt flere ganger, men mannen var hele veien tiltalt.

Det var mandag at mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etterpå ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham. I tillegg ble fem andre menn dømt til strenge straffen i Italia.

Mannen fra Buskerud er en av dem, og er dømt til syv og et halvt år i fengsel for terrorplanlegging.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som de har fått tilgang til, er datert 16. januar 2017.

UDI bekrefter at mannen fikk innvilget statsborgerskap i 2018.

– Utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, opplyser enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen.

UDI sier til NRK at en person som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon generelt ikke har rett til norsk statsborgerskap før det har gått en viss tid. På generelt grunnlag sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI at søknader ikke blitt innvilget dersom det pågår etterforskning mot personen.

– En som søker om statsborgerskap, leverer uttømmende politiattest ved søknad, og dersom det er pågående etterforskning hos politiet, blir en søknad stilt i bero. Vi innvilger ikke søknader der vi kjenner til at det pågår etterforskning, eller hvis personen har en straff som tilsier karenstid, skriver han i e-posten.

Publisert: 18.07.19 kl. 18:55