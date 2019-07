BADETUR: Cecilie Clasen-Protuder, Christian Frederick Clasen-Protuder (7,5) og Adrian Gjelvold-Trollerud (8) koste seg på Granholmen i Sandefjord torsdag formiddag. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Dårlige svømmeferdigheter blant barn – millioner til svømmeopplæring står ubrukt

Drukningsstatistikken for juli er like dyster som under supersommeren i fjor, ifølge Redningsselskapet. Likevel står millioner til svømmeopplæring ubrukt.

I sjøen ved Granholmen i Sandefjord leker Christian Frederick Clasen-Protuder (7,5) og Adrian Gjelvold-Trollerud (8) med en oppblåsbar delfin. Begge skal begynne i 3. klasse til høsten, og har hatt svømmeopplæring i 2. klasse. Men bare Christian kan svømme – og det har han ikke lært på skolen, men med familien i Australia.

– Så de lærte tydeligvis ikke å svømme der, sier moren, Cecilie Clasen-Protuder.

– Det er viktig at barn lærer å svømme, for det er utrolig mye fint å gjøre i vann. Christian Fredrick hadde ikke kunnet gå på seilkurs hvis han ikke kunne svømme.

Norske kommuner kan søke om penger til svømmeopplæring i barnehager og for innvandrere. Både i 2017 og 2018 har det blitt penger til overs: Til sammen over åtte millioner kroner.

– Vi sitter igjen med ubrukte midler, og ser samtidig at både barn og innvandrere har for dårlige svømmeferdigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Svømmemidler I 2018 var det satt av 66,3 millioner til tilskudd for svømmeopplæring i barnehager. Fire millioner ble ikke søkt om.

I 2017 var det satt av 40 millioner, og tre millioner sto igjen.

I 2017 var det satt av 10 millioner i tilskuddsordningen til svømmeopplæring for nyankomne. 1,5 millioner ble ikke søkt om.

Svømmeopplæringen organiseres ofte i samarbeid med lokale svømmeklubber. Vis mer

Slanger og krokodiller

Et problem er at man i andre kulturer ikke er vant til leking i vann, mener kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

– Eller som en badeinstruktør sa: «hvis det er slanger og krokodiller i vannet, er det ikke et sted der barn leker».

66,3 millioner kronene som ble satt av til barnehagene i 2018, kan gi 36.000 barn svømmeopplæring, ifølge Sanner. Nå vil statsrådene at kommunene skal kartlegge behovene sine – og bruke opp pengene i svømmepotten.

SVØMMEMILLIONER: Trine Skei Grande (V) og Jan Tore Sanner (H) har penger å dele ut. Her på Tøyenbadet i Oslo. Foto: Odin Jæger, VG

– Ofte har det å lære å svømme blitt sett på som foreldrenes ansvar. Barna skal kunne gå når de begynner i barnehage, og svømme når de begynner på skolen. Det har vært foreldrenes oppgave, sier Skei Grande og fortsetter:

– Og så er det ikke alle foreldre som har forutsetningen, kunnskapen eller forståelsen for hvor viktig det er å kunne svømme i Norge eller hvor viktig vannlek er for barn.

Det kan få fatale konsekvenser. I 2018 druknet 102 mennesker i Norge. De fleste er voksne, men fire av dem var under 14 år gamle, og 15 var mellom 15 og 25 år. Hittil i juli har like mange druknet som under rekordsommeren i fjor. «Dystre tall», mener Redningsselskapet.

– Kanskje er du på hyttetur med kompiser når du er 12, og så skal man bare leke litt i elven. Men så er det en del forkunnskaper du ikke har, som de andre ikke tenker over at du ikke har, sier Skei Grande.

Publisert: 29.07.19 kl. 08:01 Oppdatert: 29.07.19 kl. 08:16