Fredsprisvinner Muhammad Yunus hylles med en bronseplate i Stavanger sentrum. Men fordi han deler navn med profeten, vil Islamsk Fellesråd fjerne, eller endre platen på bakkeplan. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Fredsprisvinner Yunus mener omdiskutert bronseplate bør fjernes

Fredsprisvinner Muhammad Yunus er uenig med Stavanger-ordføreren og mener den omdiskuterte bronseplaten i byen som er tilegnet ham, bør fjernes.

NTB

Nå nettopp

– Ingen samfunn skal såres av at mitt navn står skrevet i deres by, sier Muhammad Yunus til Rogalands Avis.

Talsperson Summer Ejaz i Islamsk fellesråd mener det er problematisk at folk kan tråkke på profetens navn i Stavanger sentrum. Bronseplaten med Yunus' navn og fotavtrykk er plassert på Fisketorget i byen.

Fellesrådets utspill har fått flere til å reagere, deriblant religionshistoriker og islamekspert Kari Vogt, som er sikker på at synet ikke er en gjengs oppfatning hos alle muslimer.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sier til Rogalands Avis at hun så langt kun har mottatt én henvendelse om bronseplaten. Hun mener installasjonen er langt innenfor ytringsfriheten.

– Den skal handle om fredsprisvinnerne og har ingen tilknytning til profeten Muhammad. Ut ifra den informasjonen jeg har, ser jeg ingen grunn til at installasjonen skal endres, sier Sagen Helgø til avisen.

– Samtidig imøtekommer jeg alltid henvendelser om møte. Jeg åpner naturligvis for at de kan komme med sine synspunkter, sier hun til avisen.

Yunus ble sammen med Grameen Bank tildelt Nobels fredspris tilbake i 2006 for deres innsats for å «skape økonomisk og sosial utvikling nedenifra». Yunus er ikke enig med ordføreren.

– Jeg kan fullt ut forstå følelsene deres. For at de skal slippe å oppfatte det som krenkende, mener jeg at platen bør fjernes fra bakken, sier han.

Yunus mener løsningen må være å oppbevare bronseplaten et sted der ingen kan tråkke på den, fram til den blir flyttet til et annet sted.