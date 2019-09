POLITISK OLJEFOND: Finansminister Siv Jensen sier Raymond Johansen gjør Oljefondet til et politisk verktøy. Foto: Therese Alice Sanne

Frp-Siv oljerister Ap-Raymond: Hun får støtte av Støre

Finansminister Siv Jensen (Frp) angriper Raymond Johansen (Ap) for politisk påvirkning av Oljefondet. Hun får støtte av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I sitt forsvar for Ap-leder Jonas Gahr Støres fondsplasseringer, tok byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) fredag til orde for å gi politisk pålegg til Statens oljefond.

Han vil ikke at de skal investere i Attendo og «private, kommersielle selskaper som driver det vi mener bør være offentlige velferdstjenester her i landet».

– Det er noe av det rareste jeg har lest. Oljefondet er satt til å forvalte våre felles sparepenger på en måte som gir best mulig avkastning. Mener Johansen at vi skal investere i selskaper som ikke tjener særlig mye, men som driver på en måte som han synes er ok. Da er vi på ville veier, sier Siv Jensen til VG.

– Raymond Johansen gjør Oljefondet til et politisk verktøy, hvor han av ideologiske grunner skal stanse fondet i å tjene penger i velferdsselskaper som gir det norske folket gode helsetjenester. Men fordi at eierne tjener penger på det, så bør fondet holde seg unna. Da er det på tide å slå alarm, sier finansministeren.

– Dramatisk

Hun sier det bryter med en linje som Arbeiderpartiet har ført.

– Jens Stoltenberg fulgte den linjen nøye og Jonas Gahr Støre har i all hovedsak gjort det, sammen med resten av det politiske Norge: Det er bred enighet om at vi Oljefondet ikke skal styres politisk. Det er dramatisk hvis Raymond Johansen her representerer en ny linje i Ap. Jeg må be om at Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer på om han er enig med Johansen, sier Siv Jensen.

Hennes angrep kommer som følge av at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo fredag sa til VG at han vil be Etikkrådet i statens Oljefond om å vurdere å trekke seg ut av helse- og omsorgsgiganten Attendo.

Oljefondet har plassert 346 millioner kroner (2018) i Attendo.

– En halv milliard svenske kroner er tilbakeført som utbytte til de svenske eierne de siste tre årene. Det er sjenerøst. Vi synes ikke Oljefondet skal investere i kommersielle sykehjem som har sugerøret ned i norske kommunekasser, sa Raymond Johansen til VG.

Han fortsatte:

– Vi kan ikke være en nasjon som godtar en udiskutabel bruk av at Oljefondet går til avkastning for søkkrike kommersielle selskaper og eiere.

– Jeg vil bare reise spørsmålet om det er greit at Oljefondet fritt investerer i private, kommersielle selskaper som driver det vi mener bør være offentlige velferdstjenester her i landet, sa han også.

AP-TOPP: Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo kommune og byrådslederkandidat for fire nye år. Bildet er fra et arrangement på restauranten Internasjonalen ved Youngstorget tidligere i år. Foto: Frode Hansen, VG

– Det bekymrer meg

Siv Jensen svarer slik:

– Jeg må si det bekymrer meg. Johansen nevnes blant kandidatene til å bli fremtidig leder av Arbeiderpartiet. Han undergraver en av de viktigste grunnene til at Oljefondet har gjort det så bra: At de får drive uten politisk styring og at de skal søke etter best mulig avkastning.

les også Støre til Frp: Ikke rapp pengene til ungene våre

– Oljefondet styres av politisk signaler; vi har sett det når det blant annet gjelder kjernevåpen, tobakk, kull og annen miljøskade?

– Det er bred enighet om at det skal være høy terskel for å utelukke selskaper. Det viktigste vi gjør for å redusere risikoen, er å spre investeringene mest mulig. Det sier vel egentlig sitt dersom Støre og Raymond setter likhetstegn mellom selskaper som leverer nødvendige helsetjenester til eldre, med selskaper som lager atomvåpen.

Les: Her er listen over selskaper Oljefondet ikke investerer i

Støre gir Jensen rett, men...

Støre gir finansministeren rett i at det ikke er aktuelt å be om at Oljefondet fjerne velferdsselskaper fra sin investeringsliste.

– Jeg forstår godt at Raymond Johansen er bekymret for fremveksten av kommersielle velferdsselskaper i Norge. Det sier vi nei til, men vi skal bekjempe det politisk, sier Støre.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å gå inn for å utelukke disse selskapene fra Oljefondets investeringer. Oppgaven er å bekjempe dem politisk, sier Støre videre, men legger til at Jensen «bør se seg i speilet».

les også NRK: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

– Siv Jensen bør heller se seg i speilet fordi hun vil legge hele omsorgen ut på anbud i Oslo, for eksempel, og det er uforståelig at landets finansminister som skal passe på pengene våre vil la store kommersielle selskaper få ta ut store verdier fra fellesskapet, sier Støre, og legger til:

– Det er rart å høre at Siv Jensen plutselig er så opptatt av Oljefondets etiske regelverk – når hun og Frp var mot å ta Oljefondet ut av tobakk, var mot helt til det siste å ta Oljefondet ut av kull – og foreslo i 2014 til og med å legge ned det uavhengige Etikkrådet, som vi fikk reddet sammen med flertallet, sier Støre.

Johansen står på sitt

Raymond Johansen står på sitt.

– Jeg mener Oljefondet og andre investeringsfond bør investere i næringslivet, ikke i velferden. Det er uklokt at kapital investeres i hundre prosent offentlig finansiert velferd, fremfor i bedrifter som skaper nye og lønnsomme arbeidsplasser.

