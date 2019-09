JUBLER: SV-leder Audun Lysbakken er storfornøyd med at partiet hans er jevnstort med Ap på VGs siste Tromsø-måling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Politisk jordskjelv i Tromsø: SV jevnstore med Ap

Kun 0,8 prosentpoeng skiller Arbeiderpartiet og SV på VGs ferske partibarometer for Tromsø. Kampen om ordførerkjedet ligger an til å bli intens.

– Helt ellevilt, sier leder daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons analyse til VG.

Arbeiderpartiet er nede på 16,9 prosent på VGs og iTromsøs partibarometer for Tromsø. Det er det laveste Respons har målt dem til i byen noensinne, og analysesjef Olaussen kan heller ikke huske å ha sett partiet så langt nede i noe valg i nyere tid.

– Det må i så fall være snakk om forhistorisk tid. Jeg kan ikke huske å ha sett Arbeiderpartiet under 20 prosent i en by i Nord-Norge, sier han.

Mens det er krisestemning i Ap, har samarbeidspartnerne SV all grunn til å juble. Oppslutningen på 16,1 prosent er rekord på VGs målinger og gjør dem til Tromsøs nest største parti.

– Kun feilmarginen skiller dem og Arbeiderpartiet, påpeker Olaussen.

SV med ordførerkrav

– Jeg går bare rundt og smiler, sier SVs toppkandidat Pål Julius Austrem Skogholt når VG ringer ham.

Ifølge Olaussen i Respons stjeler SV 10 prosent av velgerne sine fra Ap, mens resten kommer fra alt fra Rødt til Frp.

ORDFØRERKANDIDAT: Pål Julius Skogholt i Tromsø SV. Foto: Martin Eilertsen for SV

Skogholt mener Ap nå må åpne for å diskutere om hvem som skal bli ordfører etter høstens valg.

– Jeg håper jo selvsagt på å bli ordfører selv. Det er ingen naturlov at Arbeiderpartiet skal fortsette, sier han.

Toppkandidaten har full støtte fra sin partileder Audun Lysbakken.

– Denne målingen bekrefter det jeg sa i VG i forrige uke, nemlig at Pål Julius bør bli Tromsøs neste ordfører. Er det noe denne målingen viser, er det at det bør være en reell mulighet, sier Lysbakken til VG.

Ap: Nei

Aps ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen ønsker ikke å fokusere på det negative med målingen, og ser heller på det positive med at venstresiden styrker seg fra forrige partibarometer.

KANDIDAT: Gunnar Wilhelmsen, Ap. Foto: Arbeiderpartiet

– Høyresiden er det jo ikke mye håp for. De er avhengige av Nei til bompenger, Frp, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Der er det ikke mye å hente, sier han til VG.

Nei til bompengers (NBT) drømmescenario er å havne på vippen og selge ordførervervet til de som sier nei til bompenger.

– Når det gjelder venstresiden, velger jeg å fokusere på at vi har en liten oppgang sammenlignet med Nordlys’ siste måling. Og så blir jo spenningsmomentet nå hvem som blir størst av SV og Arbeiderpartiet, sier Wilhelmsen.

– SV er tydelige på at de kan komme til å kreve ordførerkjedet, er du åpen for å diskutere det?

– Nei. Vi går til valg på at jeg skal være ordfører.

Lysbakken: Jo

Konfrontert med Wilhelmsens nei, slår Lysbakken fast at Ap-kandidaten er nødt til å forhandle hvis valgresultatet blir som de siste målingene.

– Dette må nesten velgerne få avgjørende innflytelse på. Det skulle bare mangle at dette ikke blir tema når målingene i praksis viser dødt løp mellom SV og Ap, sier SV-lederen.

Her kan du se gjennomsnittlig oppslutning for partiene i Tromsø det siste året:

Han peker på at ordføreren vil bli nødt til å samle et bredt utvalg partier for å få flertall, og viser til at Skogholt er kandidaten med bredest erfaring fra riks- og Tromsø-politikken.

– Vi mener Pål Julius er den beste kandidaten til å styre det som ser ut til å bli et bystyre der man er avhengig av å bygge tillit mellom flere partier, sier Lysbakken.

Sentrumskvinnene avgjør

Uavhengig av hvem som blir størst av Ap og SV, trenger de støtte fra enten Senterpartiet eller MDG for å beholde makten dersom dette blir valgresultatet.

Sp ligger an til å firedoble seg siden forrige kommunevalg. Sps toppkandidat Marlene Berntsen Bråthen åpner også for å kreve ordførerkjedet, og har foreløpig ikke valgt side.

– Det avhenger fullt og helt av forhandlingene etter valget, sier hun til VG.

MDGs toppkandidat Barbara Karin Vögele, som får rekordoppslutning med 9,5 prosent på VGs måling, åpner også for å kreve posisjoner etter valget.

DRØMMELAG: (F. v) MDGs toppkandidater Ola Lund Renolen (Trondheim), Lan Marie Nguyen Berg (Oslo), Barbara Karin Vögele (Tromsø) og Thor Haakon Bakke (Trondheim) ligger alle an til å gjøre brakvalg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Wow! Dette er bare fantastisk. Jeg blir helt satt ut! utbryter hun.

I motsetning til Senterpartiet er MDG tydelige på at de heller mot venstresiden i Tromsø. På denne målingen er partiets støtte nok til å sikre flertall for Skogholt eller Wilhelmsen.

– Jeg har sagt før at SV er en reell ordførerkandidat. Det samme gjelder Ap. Jeg vil heller ikke utelukke at MDG krever posisjoner, sier Vögele.

Høyre-velgere på gjerdet

Regjeringspartiene ligger an til å bli enda mindre enn ved forrige valg. Verst går det utover Høyre, som er ned nesten 5 prosentpoeng fra oppslutningen i 2015.

Velgerne som forlater partiet går i tre retninger: Senterpartiet, Nei til bompenger eller til gjerdet.

At klart flest tilhører sistnevnte kategori, er håpet Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal har å klamre seg til. Samme tendens gjelder nemlig Venstres, KrFs og Frps velgere.

STATSMINISTERBESØK: Høyre-leder Erna Solberg og ordførerkandidat Hans Petter Kvaal (H) opp fjellheisen til Fløya i Tromsø. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Tallene viser at det er veldig jevnt, sier Kvaal til VG.

– Vi må bare stå på til det siste. Hver stemme vil telle, og jeg håper alle som sitter på gjerdet kommer seg ned og bruker stemmeretten sin, sier han.

Høyre-kandidaten ser ut til å måtte bygge mange broer hvis han skal ha noe håp om flertall. Den jobben er han åpen for å ta.

– Alle som ønsker en annen politikk enn den som føres i dag, er hjertelig velkommen til å samarbeide med oss, sier Kvaal.

