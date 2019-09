I FØRERSETET: Statsminister Erna Solberg i bak rattet i en politibil ved Lillestrøm politistasjon søndag. Foto: Ola Vatn / VG

Varsler nye politi-penger: Skal gi to politi per 1000 innbyggere

LILLESTRØM (VG) Statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte VG hos politiet. De mente de satt på en kriminelt god nyhet.

På regjeringens budsjettkonferanse i forrige uke bestemte de å legge så mange millioner inn i neste års statsbudsjett, at de vil nå et lenge etterlengtet mål:

Pengene skal bidra til at det fra neste år er to politifolk per 1000 innbyggere.

Det var derfor to sprekk- og lekkferdige politikere som møtte VG for å fortelle om politi-pengene.

– 2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi, sier statsminister Erna Solberg (H).

LOVER POLITI-PENGER: Statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ved Lillestrøm politistasjon søndag. Foto: Ola Vatn / VG

350 millioner kroner til norsk politi

Totalt styrkes norsk politi med 350 millioner kroner i 2020. Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner kroner for å ansette flere politistudenter i 2020.

– Med denne styrkingen oppnår vi målsettingen om en politidekning på to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere på nasjonalt plan i løpet av 2020, sier statsministeren.

Noen av områdene som får mer penger er som følger:

• Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til styrket etterforskning i politiet.

• De vil bevilge 50 millioner kroner til politiet for å sikre helikopterberedskapen.

• 23 millioner kroner settes av til grense- og territorialkontroll, hvorav 10 millioner kroner er under politiets budsjett.

Økonomisk handlingsrom

Statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) understreker at regjeringen vil gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og bedret evne til å håndtere driftsoppgaver mens de står i reform.

– Det blir et større rom for politimestrene til å prioritere det de mener er riktig for sitt politidistrikt, enten det er forskning eller flere patruljer – det kan variere fra politidistrikt til politidistrikt. Noen vil prioritere å kjøpe mer utstyr og biler, sier Kallmyr.

Solberg understreker at det er kriminalitetsbildet som må avgjøre hvor man velger å sette innsatsen.

– I politimeldingen er en av målsettingene mer synlig politi. Det går også på forebygging. Det er med på å skape trygghet, at man ser uniformert politi og politibiler i gaten, sier Kallmyr.

De sier at det i 2020 ikke vil bli stilt krav om realisering av gevinster fra politireformen. Dette betyr at 53 millioner kroner, som etter planen skulle tas ut i gevinst, blir liggende i politiet.

Erna Solberg sier politiet har vært et satsingsområde for regjeringen.

– Det er det også i statsbudsjettet for 2020.

