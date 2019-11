NEKTER: Terrorsiktede Philip Manshaus (22) erkjenner straffskyld for drapet på stesøsteren, men 22-åringen nekter straffskyld for terror etter angrepet mot Al-Noor-Moskeen i Bærum i august. Foto: Frode Hansen

Terrorsiktede Philip Manhaus (22) tok ordet i retten

OSLO TINGRETT (VG) I en kort seanse i Oslo tingrett forklarte terrorsiktede Philip Manshaus (22) om bakgrunnen for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum.

Den 22 år gamle Bærums-mannen ble mandag morgen fremstilt for nok en varetektsfengsling i Oslo tingrett.

22-åringen har tidligere ytret et ønske om å få forklare seg for åpen rett, men siden de foregående fengslingsmøtene har gått bak lukkede dører, så har han ikke hatt anledning.

Terrorsiktede gjorde nazihilsen

Mandagens rettsmøte gikk imidlertid for åpen rett og med pressen til stede. Iført en grå dress, hvit skjorte og blått slips med hvite prikker inntok han sal 227.

22-åringen gjorde nok en gang nazi-hilsen før han tok plass mellom sine forsvarere, advokatene Audun Beckstrøm og Unni Fries. I hendene bar Manshaus flere håndskrevne papirer, som lå samlet i en plastmappe.

Dommeren ga 22-åringen ordet, og han startet sin åpne forklaring om bakgrunnen for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i august.

Manshaus ønsker ikke å svare på noen spørsmål forøvrig, hverken fra påtalemyndigheten eller forsvarerne.

FORSVARERE: Advokatene Audun Beckstrøm og Unni Fries. Foto: Frode Hansen

Nekter straffskyld for terror

Terrorsiktede Philip Manshaus har har erkjent drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

22-åringen erkjenner å ha begått angrepet mot moskeen, men han nekter straffskyld for terror.

Påtalemyndigheten vil fortsatt holde Manshaus varetektsfengslet i fire uker fpå grunn av gjentakelsesfare, men de mener at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse eller andre former for restriksjoner.

