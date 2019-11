NEKTER: Terrorsiktede Philip Manshaus (22) erkjenner straffskyld for drapet på stesøsteren, men 22-åringen nekter straffskyld for terror etter angrepet mot Al-Noor-Moskeen i Bærum i august. Foto: Frode Hansen

Terrorsiktede Philip Manhaus (22) om motiv: Måtte ty til vold

OSLO TINGRETT (VG) I en kort seanse i Oslo tingrett forklarte terrorsiktede Philip Manshaus (22) om bakgrunnen for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

Den 22 år gamle Bærumsmannen ble mandag morgen fremstilt for nok en varetektsfengsling i Oslo tingrett.

22-åringen har tidligere ytret et ønske om å få forklare seg for åpen rett, men siden de foregående fengslingsmøtene har gått bak lukkede dører, så har han ikke hatt anledning.

Mandagens rettsmøte gikk imidlertid for åpen rett og med pressen til stede.

Pressen er i utgangspunktet ilagt referatforbud i slike rettsmøter, men tingretten har nå opphevet forbudet slik at 22-åringens forklaring nå kan gjengis offentlig.

Terrorsiktede gjorde nazihilsen

Iført en grå dress, hvit skjorte og blått slips med hvite prikker inntok han sal 227.

22-åringen gjorde nok en gang nazihilsen før han tok plass mellom sine forsvarere, advokatene Audun Beckstrøm og Unni Fries. I hendene bar Manshaus flere håndskrevne papirer, som lå samlet i en plastmappe.

Forsvarerne ønsker ikke å kommentere hilsningen eller om bakgrunnen for den.

Dommeren ga 22-åringen ordet, og han startet sin åpne forklaring om bakgrunnen for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i august.

Manshaus leste rolig opp fra sine håndskrevne notater - og forklarte at drapet og angrepet ble gjennomført for å verne livene til sitt folk og kommende generasjoner.

22-åringen mener at vestlige myndigheter er gjennomsyret av en uønsket ideologi og ute av stand til å forsvare seg.

Han mener denne utviklingen allerede har gått for langt og at en direkte konsekvens er en rasebasert konflikt hvor ulike folkegrupper vil kjempe for sin egne rettigheter fremfor andre gruppers rettigheter.

– Han ønsket å gi en begrunnelse for sine handlinger, men jeg kan ikke kommentere innholdet av hensyn til referatforbudet. Pressen var til stede og kan referere om forbudet oppheves, sier forsvarer Unnie Fries til VG.

Ytringsfrihet

I slutten av innlegget hevdet Manshaus at ytringsfriheten til ham selv og hans meningsfeller var kraftig innskrenket - og at det nå har gått så langt at det er umulig «å stanse eller snu skipet».

– Derfor havnet jeg i denne knipen. (...) En fredelig revolusjon kommer ikke på tale. Innvandrere vil ikke gi slipp på makten. Derfor må vi ty til vold, sa han.

Politiet om talen: Intet nytt for oss

Manshaus ønsker ikke å svare på noen spørsmål for øvrig, hverken fra påtalemyndigheten eller forsvarerne.

– Han kommer til å gi en grundig forklaring under hovedforhandlingen, som er en bedre arena enn et fengslingsmøte, sier Fries.

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere innholdet i terrorsiktedes korte forklaring.

– Men det kom ikke frem noe nytt for oss, sier Strand til VG.

FORSVARERE: Advokatene Audun Beckstrøm og Unni Fries. Foto: Frode Hansen

Nekter straffskyld for terror

Terrorsiktede Philip Manshaus har erkjent drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

22-åringen erkjenner å ha begått angrepet mot moskeen, men han nekter straffskyld for terror.

Påtalemyndigheten vil fortsatt holde Manshaus varetektsfengslet i fire uker på grunn av gjentagelsesfare, men de mener at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse eller andre former for restriksjoner.

– Han er glad for at restriksjonene frafaller slik at han blant annet kan ha kontakt med sine nærmeste, sier Fries.

Politiet opplyser at de tar sikte på å ferdigstille etterforskningen i løpet av desember, og at innstillingen til tiltale oversendes statsadvokaten før jul.

