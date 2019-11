PÅ STORTINGET NÅ: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møter de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag formiddag. Foto: Frode Hansen

Hauglie i hastemøte om NAV på Stortinget

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er i hastemøte på Stortinget torsdag formiddag.

For mindre enn 10 minutter siden







Etter hva VG har brakt i erfaring begynte møtet klokken 0930 og skal dreie seg om drakampen om rammene for granskningen av NAV-skandalen. Hun møter de parlamentariske lederne.

Opposisjonen krever at Stortinget skal få innflytelse over mandat og sammensetting. Det kan ligge an til at regjeringen vil sette ned et granskningsutvalg allerede i statsråd fredag.

NTB skriver også at hun er på Stortinget.

I forbindelse med redegjørelsen til Hauglie i Stortinget tirsdag, gjorde alle opposisjonspartiene det klart at de vil at Stortinget får innflytelse over NAV-granskningen.

Vil ha styringen

Flere av partilederne sa at de vil foreslå en stortingsoppnevnt granskningskommisjon, hvis de ikke får innflytelse over den eksterne granskningsutvalget som regjeringen planlegger å opprette. De vil ha innflytelse både over mandatet og over sammensettingen av medlemmene i utvalget.

– Et regjeringsoppnevnt utvalg vil være bukken som passer på havresekken. Stortinget må ha hånden på rattet, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han sier det ikke hjelper at det skal være eksternt og uavhengig.

– Uavhengig? Når det er regjeringen som skal sette mandatet og bestemme hvem som skal sitte der? Regjeringen må gjerne lage en egen granskning, men Stortinget må selv inn og gå gjennom alt som har skjedd og se på det konstitusjonelle ansvaret, sa Moxnes.

SV, De Grønne og Sp er på samme linje.

Kontrollsak

Aps leder Jonas Gahr Støre var også klar, men åpen for å drøfte hvordan gransking skal skje.

– Statsråden har sagt at det skal settes ned en granskning. Vi mener Stortinget må trekkes med, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Hauglie sa hun tok signalene og det er trolig et forsøk på å finne grunnlag for et bredt flertall bak en granskning, som er årsaken til torsdagens møte.

Det skal også være avklart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Nav-skandalen. Det er klart etter et møte med de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget, skriver NRK.

SV-leder Audun Lysbakken var klar overfor NTB før møtet med Hauglie.

– Vi har gitt klare meldinger til regjeringspartiene om hva vi ønsker. Nemlig en granskning hvor opposisjonen er involvert. Både når det gjelder å utarbeide et mandat og hvem som skal sitte og gjøre granskningen. Vi har ikke fått noe tydelig svar på det fra statsråden, sa Lysbakken.

De skriver også at Nav får 40 millioner kroner ekstra, mens Trygderetten får 5 millioner kroner, for å håndtere trygdeskandalen.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 07.11.19 kl. 10:08







Mer om