MINISTER OG PAPPA: Nikolai Astrup (H) er digitaliseringsminister i regjeringen og pappa til tre barn.

IT-minister Astrup ber foreldre holde barna unna smarttelefoner

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen. Selv gjør han som han sier.

Ni av ti tiåringer hadde i 2018 egen smarttelefon, en økning fra 2014 da 67 prosent av landets tiåringer hadde slik telefon.

Utviklingen bekymrer digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) som ser at telefonene stjeler av barns tid fra lek og sosial aktivitet med andre. Han ber foreldre vente med å gi barna slike telefoner.

Trebarnspappa

– Barn trenger ikke smarttelefon. Når hovedgrunnen til at de skal ha telefon er kontakt med foreldre, holder det lenge med en gammeldags mobiltelefon som kan ringe og sende meldinger, sier Astrup til Klassekampen.

Han har selv tre barn, og den eldste er åtte. Ingen av ungene har smarttelefon, og Ipaden hentes bare fram i helgen.

Etter å ha lest en undersøkelse i Aftenposten junior hvor barn i tolvårsalderen rapporterer å bruke fire timer daglig på appen Snapchat, luftet han frustrasjon over smarttelefonfeberen på Twitter. Han utdyper til Klassekampen:

– Når barn får smarttelefon, bruker de den ikke først og fremst til å ringe, men til spill og sosiale medier. Det stjeler mye tid som går på bekostning av lek og sosial aktivitet med andre unger. Jeg ser altfor mange barn som sitter fanget i telefonen, sier Astrup.

Anbefalt aldersgrense

Han viser til at aldersgrensa for å opprette bruker på de fleste sosiale medier er 13 år. Han er også bekymret for at de yngste er sårbare for digital avhengighet, utnytting og uvettig deling av private bilder og informasjon hvis de får smarttelefon for tidlig.

Ministeren sier foreldre bør vente med å gi barna smarttelefon til ungdomsskolealder.

Astrup er bekymret for at de yngste brukerne er utsatt for digital avhengighet og for å bli utnyttet. Han viser til at de fleste sosiale medier har en 13-årsgrense for å opprette egen bruker.

Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) er barneminister, og tok i sommer initiativ til et uformelt møte med barneombud Inga Bejer Engh og skuespiller og mor Ane Dahl Torp om barn og sosiale medier.

Ropstad om barn under 13

Astrups regjeringskollega, barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), uttalte til VG i sommer at han er mot et forbud mot å bruke sosiale medier for barn under 13 år, etter at skuespiller og mamma Ane Dahl Torp tok til orde for dette.

Men han synes dialogen mellom foreldre og barn om mobil- og nettbruk kan bli mye bedre.

– Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre, og det bekymrer meg at såpass mange er der. Jeg heier på foreldreansvaret. Foreldrene må være til stede og de må ha peiling, men aller viktigst må de tørre å si nei. Det å sette grenser er å vise at du er glad i noen, sa Ropstad i intervjuet.

Barneombud Inga Bejer Engh er også mot et forbud:

– Et slikt forbud er en enkel og naiv tilnærming. Det blir litt som å kaste barnet ditt ut i et svømmebasseng dagen det fyller 13 år, uten noen form for svømmeferdigheter, sa Barneombudet som la til at barn hadde hatt «hjemme alene-fest» for lenge på nettet. - Det er på tide at vi gir de den kompetansen de trenger.

Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, støtter Astrups initiativ, men advarer om at tendensen ikke kan stanses av foreldre alene. Korpås oppfordrer Astrup til å be Helsedirektoratet lage som retningslinjer foreldre og skoler kan bruke.

