FLEST DOMMER: Ni av de 48 NAV-sakene ble avsagt i Oslo tingrett. Bergen tingrett har nest flest med seks. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Her er oversikten over hvor NAV-dommene er fra

En oversikt VG har fått tilgang på viser at de feilaktige NAV-dommene er fra 23 domstoler landet rundt. Ni av dommene ble avsagt i Oslo tingrett.

Nå nettopp







Mandag ble det kjent at NAV i syv år, siden 2012, har feiltolket EØS-regelverket som har ført til at et titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel. Ifølge NAV kan så mange som 2400 saker være rammet av feiltolkningen.

Dette gjelder kort fortalt personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012.

Til sammen har 23 domstoler feildømt i 48 NAV-saker, og minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder. Ni av disse dommene kommer fra Oslo tingrett.

DETTE MÅ DU VITE OM NAV-SKANDALEN

VG har fått oversikt fra Domstoladministrasjonen over hvordan dommene er fordelt på de ulike domstolene. Listen er kommer fra Riksadvokaten:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Hedmarken tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 sak

Kristiansand tingrett: 3 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 1 sak

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Agder lagmannsrett: 1 sak

Høyesterett: 1 sak

Det var TV 2 som først omtalte hvor mange domstoler som var involvert.

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten om at NAV var på ville veier da de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

les også Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

16. oktober ble riksadvokat Tor-Aksel Busch informert om saken.

– Jeg skulle gjerne hatt informasjon da trygderetten begynte å stille spørsmål ved om dette er riktig. Og det er tilbake til 2017, på slutten av 2017, slik jeg forstår. I hvert fall synes jeg at jeg kunne blitt orientert tidligere i 2019. Det var først 16. oktober vi kom inn i dette, sier han.

Fakta om feilpraktiserte EØS-regler Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

Sykmeldte og mottagere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land. Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten / NTB

Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer også sterkt på saken.

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsminister Erna Solberg om NAV-skandalen til TV 2.

Publisert: 28.10.19 kl. 20:44







Mer om