Åpen strid mellom Hauglie og NAV-sjefen: Støre krever svar

GOL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre mener sjokkbrevet i NAV-saken har svekket arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). - Hun må avklare om det er NAV-sjefen eller statsrådens versjon som er riktig, sier Støre.

– Tilliten til statsråd Hauglie er enda mer svekket etter dette brevet ble kjent, enn etter hun holdt sin redegjørelse i Stortinget, sier Støre til VG.

Hauglie leverte tirsdag kveld et internt NAV-brev til Stortinget, hvor det fremkom at sentrale NAV-sjefer så tidlig som 25. februar i år drøftet «hvordan pågående straffesaker skal håndteres».

– Veldig alvorlig

Hauglie var meget kritisk da hun kommenterte saken i VG tirsdag.

– Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august, sa Hauglie til VG.

For første gang bekreftet hun ikke at hun har tillit til NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Men: Vågeng på sin side har en helt annen versjon av forståelsen av formuleringene om hvordan pågående straffesaker skal håndteres.

Hun fortalte at hun hadde hatt direkte kontakt med avsender og mottager av den interne meldingen.

«De forsto det slik at disse formuleringene var knyttet til NAVs Kontrolls fremtidige saksbehandling – og ikke som første varsel om at praksis var feil eller kunnskap om pågående straffesaker» sa hun til VG tirsdag kveld.

Onsdag ettermiddag fulgte hun ytterligere opp: Vågeng avviser i en mail til VG at de visste om at folk satt i fengsel på grunn av NAVs feil:

«En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at NAV allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS», skriver Vågeng til VG.

Støre har lest Vågans siste mail til VG og sier han tar utgangspunkt i informasjonen fra statsråd Hauglie, som i går sa det var en alvorlig sak - og at stadig ny forvirring ikke taler til Hauglies fordel:

– Nå har det kommet ny usikkerhet og forvirring. Vi trenger svar på hva som har skjedd, og ber statsråden avklare, sier Støre.

Støre vil vite hvilke versjoner som er riktig.

– Her er det to ulike utsagn og statsråden må svare på hva om er riktig, sier Støre.

Han understreker at Ap og Stortinget må forholde seg til statsråden og det hun sier.

– Vi forholder oss til det statsråden sa om alvorlighetsgraden av de nye informasjonene som kom gjennom NAV-mailen. Det som kommer frem i brevet mente statsråden underbygger at det ble diskutert både om usikkerhet om praksis og om pågående straffesaker, sier Støre.

– Vi ønsker å få dokumentert når stastråd Hauglie faktisk fikk vite om de strafferettslige konsekvensene av feil tolkning av rettspraksis, hvor hun foreløpig har vist til at det skjedde så sent som 30. august, sier han.

– Sår alvorlig tvil

– Så har det kommet ny informasjon om når NAV visste

Hauglie svarer at de har informert så raskt det har vært mulig, når ny informansjon har kommet.

– I redegjørelsen min til Stortinget sa jeg at så langt jeg kjenner til, var 30. august første gangen departementet ble kjent med at feil lovanvendelse kunne ha ført til domfellelser. Det står fortsatt ved lag. Direktoratet påpekte samtidig at dette var noe de ikke hadde orientert departementet om tidligere. Så har det kommet ny informasjon, som jeg har reagert på, sier hun med henvisning til brevet hun sendte til Stortinget tirsdag.

– De første har fått tilbake pengene sine

Hun legger til:

– Nå er mitt fokus å bidra til at de berørte får en grundig og rask behandling av sakene sine. NAV arbeider på høygir for å nå ut til alle som er rammet, og jeg er opplyst om at de første har fått pengene sine tilbake denne uken. Vi har satt ned et eksternt og uavhengig granskingsutvalg, som har som mandat å finne svar på alle spørsmålene i saken som fortsatt står ubesvart.

VG spurte onsdag ettermiddag informasjonsavdelingen i Hauglies departement om Hauglie fikk vite det Vågeng nå skriver, før Hauglie gikk ut og sa at formuleringene var «meget alvorlige».

Og hva hun sier til at Vågeng nå i realiteten går ut og dementerer at NAV visste.

Hauglie ønsker ikke å kommentere Vågengs nye opplysninger eller Støres uttalelser.

