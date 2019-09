– ELENDIG VALG: Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte valgresultatet «altfor dårlig». – Et ganske samlet landsstyre erkjenner at vi har gjort et elendig valg, sier fylkesleder i Trøndelag, Per Olav Hopsø. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ap-fylkesledere: – For ulne – for utydelige – et elendig valg

YOUNGSTORGET (VG) Mens TV-serien om landsfader Einar Gerhardsen viser frem den gamle «ørnen blant partiene», pisker dagens Ap-tillitsvalgte seg selv etter valget.

– Vi må være tydeligere på at vi er for arbeidsfolk, sier Ap-veteran og fylkesleder i Rogaland, Stanley Wirak, til VG.

Etter et todagers landsstyremøte for rundt 100 av Aps fremste tillitsvalgte, mener Wirak at partiet havnet på baken i lokalvalgkampen.

– Det er et veldig sammensatt bilde. Rene bompengeparti og miljøparti samt Rødt appellerte til spesielle grupper. Samtidig gjorde Sp et historisk godt valg, mye på grunn av et klart budskap mot sentralisering. Ap falt mellom alle disse stolene, sier han.

FYLKESLEDER: Stanley Wirak er fylkesleder i Rogaland Ap og ordfører i Sandnes. I to dager har han deltatt på landsstyremøte i Folkets Hus kongressenter på Youngstorget. Foto: Frank Ertesvåg, VG

En tapt sak

Wirak mener Ap må bli et mer selvsagt alternativ for folk i arbeidslivet.

– I fremtiden må Ap være tydeligere på at vi er et parti for arbeidsfolk. Partiet blir litt ullent på enkelte ting, sier han, og bruker nedleggelsen av pelsdyrnæringen som eksempel.

– Det er en sak der vi skulle ha stått opp for arbeidsfolkene og bøndene, og sagt at dette vil vi ikke være med på. Denne saken er nå tapt.

– Et elendig valg

Fylkesleder i Trøndelag, Per Olav Hopsø, la merke til at Jonas Gahr Støre kalte valgresultatet «altfor dårlig». Her kunne partilederen tatt hardere i, mener han.

– At Arbeiderpartiet nasjonalt landet på 24,8 prosent, er katastrofalt. Det er ikke noe annet å si. Et ganske samlet landsstyre erkjenner at vi har gjort et elendig valg, sier Hopsø.

– Jeg tenker at vi mangler tydelighet. At vi etter seks år med Høyre-styre ikke har greid å ta posisjon som det helt klare alternativet, er for dårlig. For velgerne roper ikke etter mer høyrepolitikk.

FYLKESLEDER: Per Olav Hopsø er fylkesleder i Trøndelag Ap. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Forutsigbarhet

Hopsø mener at skole, helse og eldreomsorg i altfor liten grad preget valgkampen, og at Ap må lytte mer til det som opptar folk og fagbevegelsen lokalt.

– Det er bra at vi tar klimadebatten mer på alvor i Ap, men vi må være tydelige på at klimastandpunkt må forenes med arbeid og velferd. Jeg skjønner fagbevegelsens behov for å ha en forutsigbar politikk fra Norges største parti, sier Hopsø.

De som er sysselsatt i oljenæringen, kan ikke få beskjed om at jobben er ferdig om ti år, mener han. Aps andre nestleder Bjørnar Skjæran er enig:

– Industrien en del av løsningen

– Jeg er helt sikker på at det vil ta flere tiår før markedet for olje og gass slik vi kjenner det i dag, blir borte. Så lenge verden forbruker olje, er det bedre at den kommer fra sokkelen som har lavest utslipp, altså Norges, sier Skjæran.

Han mener det er avgjørende at industrien er en del av klimaløsningen.

– Vi trenger inntektene fra norsk olje og gass og kompetansen i næringen til å bygge den grønne industrien, som i det lange løp skal ta over som motor for verdiskapningen, sier Ap-nestlederen som også er fylkesleder i Nordland.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran fra Bodø er andre nestleder i Arbeiderpartiet og fylkesleder i Nordland Ap. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

– Må finne helhetlige løsninger

Partisekretær Kjersti Stenseng peker på Sp’s fremgang som en vesentlig årsak til Aps tilbakegang.

– Det er vanskelig å peke ut én ting. Men den ene faktoren som er ganske klar, er at det handlet mye om motstand mot sentralisering, og som gjorde at Sp fikk mange av de stemmene som tidligere gikk til Ap. Sp har vært bedre på å målbære denne protesten enn oss.

Stenseng mener også at partiet må bli flinkere til å vise at når folk forlater høyresiden, så er det Ap som er alternativet.

– Vi må bli råere på å kommunisere det. Samtidig må vi holde fast på at vi skal finne helhetlige løsninger, sier partisekretæren.

TUNG VEGG: Tidligere partisekretærer i Arbeiderpartiet dominerer den ene veggen på kontoret til Kirsti Stenseng på Youngstorget. Oppe fra venstre: Magnus Nilssen, Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Solveig Torsvik og Martin Kolberg. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Påminnelse fra Gerhardsen

– Er det en utfordring slik fylkeslederen i Rogaland er inne på at Ap sliter med å være relevante for arbeidsfolk – å leve opp til partinavnet for tiden?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er våre klare jobb å være et parti for arbeidende folk og for vanlige folk. Det ble vi minnet på senest i dokumentaren om Einar Gerhardsen som går på TV nå. Derfor har vi vært tydelige på at regjeringspartiene tar oss i feil retning for landet. Det skaper et utryggere arbeidsliv, svarer Stenseng.

– Dere klarer ikke å målbære frustrasjonen som folk kjenner på som en følge av sentralisering, sa Støre. Hvorfor ikke?

– Jeg tror ikke det er så veldig komplisert. Når det blir en såpass høylytt protest fra 2017 til 2019, både i Nord-Norge og andre steder, så blir folk utrygge. Da er Ap et bredt parti som kommer i en mellomposisjon. Selv om vi er tydelig mot nedlegging av studiesteder osv., så er det andre partier som er mer høylytt, som Sp, mens vi prater mye om løsningene, sier Stenseng.

PS! Det var historikeren Jens Arup Seip som i begynnelsen av 1960-årene kalte Arbeiderpartiet «ørnen blant partiene».

