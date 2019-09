Abid Raja: – Mente ikke å hinte om Hitler

GARDERMOEN (VG) Venstres Abid Raja fastholder at han ikke mente å knytte Frp til nazismen.

Oppdatert nå nettopp







Kun et par uker etter at bompengekrisen nesten rev regjeringen i stykker, røk Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) i tottene på hverandre igjen. Abid Raja (V) gikk til frontalangrep på Frp og anklagde dem for å drive med «brun propaganda».

I en kronikk i Aftenposten henvender han seg til statsminister Erna Solberg, og kritiserer Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skrev Raja.

les også Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

Når VG møter Raja på Gardermoen lufthavn utenfor Oslo, har han god tid.

– Det er viktig at vi bygger broer i dette landet. Det har jeg bidratt til de siste 20 årene, og jeg håper å ha med Frp videre på det arbeidet, sier Raja.

Tirsdag tok Raja selvkritikk for bruken av ordene «brun propaganda».

– Jeg burde sagt at de fremmer fremmedgjørende retorikk. Jeg mente ikke å hinte om Hitler eller noe, sier Raja onsdag.

– Det var aldri min intensjon å knytte det opp mot nazismen. Tross alt har jeg jobbet mye sammen med Frp.

– Når du brukte begrepet «brun propaganda», hvordan forventet du at det skulle bli tatt imot?

– Nå har jeg egentlig lagt det dødt. Det ble koblet av Frpere til nazismen, men det var ikke min intensjon. Det er jeg ferdig med. Hvis du leser kronikken min, så forstår du hva Abid Raja mente med det, sier Raja og fortsetter:

– Jeg trodde ikke de kom til å tenke «nå kaller han oss nazister». Jeg har samarbeidet godt med Frpere i seks år på Stortinget, og dere vet at jeg var en av de som åpnet for å gå inn i regjering.













Raja: Jo høyere opp, jo mer gjennomslag får du

Flere sentrale Frp-politikere har de siste dagene knyttet Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Også i Venstre sier flere kilder at Trine Skei Grande åpenbart vegrer seg for å gå ut mot Abid Raja, midt i den pågående debatten om fornyelse av partiledelsen i Venstre.

20. oktober er fristen for å sende inn forslag til kandidater – og for dagens Venstre-ledelse for å svare på om de tar gjenvalg.

Raja vil ikke svare på om han ønsker å bli leder i Venstre, men avviser at han har gått ut mot Frp som et ledd i en lederkamp.

– Det er helt naturlig at dere stiller det spørsmålet. Jeg har notert meg hva valgkomiteens leder har sagt. De skal gjøre en grundig vurdering. Jeg har sagt at «Trine, dersom du ønsker å fortsette, så skal jeg stille meg bak deg som leder».

– Tror du at du blir en god nestleder i Venstre?

– Det er aldri én person som har ansvar for et valgnederlag. Det er urimelig at Trine skal sitte igjen med ansvaret alene. Skal vi løfte dette partiet, så vet jeg at Trine tenker at jeg er et av hennes sterkeste kort.

– Har du ambisjoner om å bli leder i Venstre?

– Jeg tror alle som melder seg inn i politikken har høye ambisjoner om å gjennomføre den politikken vi står for. Ingen går inn i partipolitikken uten å ville ha gjennomslag for politikken, og jo høyere opp du kommer, jo mer får du av det. Mer enn det vil jeg ikke si.

– Lei meg

Bakgrunnen for Rajas kronikk er flere utspill fra Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug i løpet av valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Listhaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

– Jeg er lei meg for de som føler seg støtt av det.

– Så du ønsker å være i regjering med Frp?

– Vi for mange gjennomslag. Jeløya-plattformen var som om Venstre hadde skrevet den selv. Så var det noen skår i gleden med Granavolden. Men det var ikke på grunn av Frp, det var først og fremst takket være KrF.

NEDERLAG: Verken partileder Trine Skei Grande (V) eller stortingsrepresentant Abid Raja (V) hadde noen grunn til å juble da valgresultatet var klart. Venstre fikk 3,9 prosent, like dårlig som i 2009. Foto: Terje Bringedal

les også Venstre-topp med full støtte til Raja: – Har ikke munnkurv selv om han vil inn i ledelsen

Like dårlig som i 2009

I kommune- og fylkestingsvalget 2019 fikk Venstre 3,9 prosent, samme resultat som i stortingsvalget 2009. Da falt daværende Venstre-leder Lars Sponheim ut av Stortinget, og varslet at han ville gå av på landsmøtet året etter.

Kun 172 stemmer skiller Venstres oppslutning i 2019 og i krisevalget 2009.

På spørsmål om hun kommer til å ta gjenvalg som Venstre-leder, er Grande klar.

– Jeg har sagt at jeg skal lede dette partiet videre. Jeg tror jeg vet hva som skal til for å få båten til å snu. Har du lest «Den siste viking» av Jan Bojer? I det båten går rundt og han skjønner hva som går galt?

les også Venstre-opprør sprer seg – tungvektere vil vrake Grande

Beskjeden er altså den samme som på valgnatten og i uken etterpå. Flere tillitsvalgte ønsker at Grande trer til side senest på landsmøtet i 2020, når hele Venstre-ledelsen er på valg. Fire Venstre-profiler blir løftet frem som mulige etterfølgere:

Stortingsrepresentant Abid Raja (Bærum/Oslo)

Stortingsrepresentant Guri Melby (Oslo/Orkdal)

Statssekretær Sveinung Rotevatn (Nordfjordeid/Oslo)

Ordfører Alfred Bjørlo (Stad)

Publisert: 18.09.19 kl. 09:43 Oppdatert: 18.09.19 kl. 09:56







Mer om