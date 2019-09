JUBLER: MDGs frontfigur Lan Marie Nguyen Berg hadde grunn til å feire valgnatten. Onsdag ble det klart at miljøpartiet ble størst i fire bydelsutvalg i Oslo Foto: Annemor Larsen

MDG får bydelsmakt i Oslo og ordføreren i Vardø

Miljøpartiet De Grønne er største parti i bydeler med tilsammen 200.000 innbyggere i Oslo. Det gir betydelig makt i bydelsutvalgene.

Nå nettopp







I tillegg er miljøpartiet populært langt i nord, onsdag ble det nemlig kjent at de får sin aller første ordfører – i Vardø.

I Oslo er MDG størst i bydelsutvalgene Grünerløkka (26,4 prosent), St. Hanshaugen (26,2 prosent), Sagene (25,2 prosent og Gamle Oslo (22,3 prosent. Det viser ferske tall fra Oslo kommune. På St. Hanshaugen får partiet riktignok like mange representanter som Høyre, begge får fire.

les også Leder: Best uten Rødt

– Fantastisk motiverende

I disse fire bydelene bor det rett under 200.000 mennesker eller nesten like mange som i Trondheim.

– Dette er fantastisk motiverende og veldig, veldig gøy at vi er det største partiet i fire bydelsutvalg, og da er det naturlig at vi får bydelslederen, sier Einar Wilhelmsen, leder av MDG i Oslo, til VG.

les også Valgforsker om bråket: En regjering i oppløsning

Han forteller at de i år er representert i alle Oslos 15 bydelsutvalg, noe de ikke var for fire år siden. Bydelsutvalg er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. Bydelsutvalget har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen.

Bydelsutvalget har blant annet ansvar for sykehjem, barnehager, barnevern og hjemmesykepleie.

Forhandlinger

– Mye av grunnen til at vi går så kraftig frem i bydelsvalget handler om at folk liker politikken vår og at de de vil ha mer, sier Wilhelmsen.

– Så hva skal dere gi dem?

– Nå skal vi jo gå inn og forhandle med Ap og SV, så det kan jeg ikke si så mye om annet enn at vi skal jobbe for å få realisert det vi har lovet, sier Wilhelmsen. Og legger til;

– Jeg tror mange har merket at med De Grønne har man fått renere luft og tryggere skoleveier og at vi gjør det mulig å sykle dit man vil om man er åtte eller 80 år.

BLIR ORDFØRER: Ørjan Jensen blir ordfører i Vardø, som den første ordføreren fra MDG. Foto: MDG/Thomas Ekström

MDG endte opp som Vardøs nest største parti. Partiet fikk 23,2 prosent av stemmene – en økning på hele 10,7 prosentpoeng fra forrige lokalvalg, skriver NRK.

Etter forhandlinger er Sp, Høyre, SV og MDG er enige om et samarbeid og ordførerkjedet går til MDG og Ørjan Jensen.

I Vardø gjorde også Senterpartiet et kjempevalg og endte opp med 20,6 prosent av stemmene, mens SV også styrket seg. I en koalisjon med Høyre danker de dermed ut Arbeiderpartiet, som gikk tilbake med 13,1 prosentpoeng til 40,5 prosent.

I bydel Gamle Oslo bor det 55 683 personer, på St Hanshaugen 38 400, på Grünerløkka 60 844 og Sagene 43 801.

Publisert: 18.09.19 kl. 18:52







Mer om