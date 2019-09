ANGREP BAKFRA: Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg frir til Lan Marie Nguyen Berg og De Grønne i et siste forsøk på å vippe Raymond Johansen ut av byrådslederstolen. Her avbildet da de prøvde nye trikk tidligere i valgkampen. Foto: Terje Bringedal

Høyre-Lae Solberg forsøker å vippe Ap-Raymond ut på overtid

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier det er blågrønt flertall i Oslo og at han vil forsøke å få med Miljøpartiet De Grønne og sentrum for å danne byråd.

Solberg forsøker å kuppe byrådet - og rappe De Grønne fra Raymond Johansen.

– Høyre ble det desidert største partiet i Oslo, med støtte fra hver 4. velger. Dessverre ble det ikke flertall for det borgerlige byrådet vi gikk til valg på. Men når vi ser på valgresultatet, så er det et blågrønt flertall av Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og De Grønne. Da er jeg forpliktet til å gjøre et forsøk for å undersøke om dette flertallet kan være en politisk mulighet, sier Solberg til VG.

– Derfor vil jeg ta initiativ overfor Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet for å undersøke om de er villige til å ta en prat. Å prate er ikke farlig.

Han sier at han har pratet med Venstre og KrF og at de har stilt seg positive til initiativet.

– Du utfordrer en suksess av et byråd som har vunnet to valg på rad, hvor Ap har funnet tonen med De grønne og partiene til venstre?

– Jeg skylder de 92.000 velgerne som stemte Høyre i Oslo å undersøke alle muligheter for å få gjennomslag for Høyres politikk.

– Hva har du å gi De Grønne?

– For eksempel at vi går inn for å bygge et gjenvinningsanlegg for plast, etablere flere ladepunkter for elbiler og at vi sier ja til å gjøre Oslo havn utslippsfri raskere enn det de har blitt enige med Ap om. Så får vi se hva en eventuell dialog kan ende med. Jeg gjør ikke jobben min, hvis jeg ikke forsøker, sier han og legger til:

– Det er slik at valgresultatet vil drive politikken i Oslo kraftig til venstre, hvis det rødgrønne byrådet får fortsette. Fløypartiene på venstresiden går fram og Ap tilbake: Ap går nå fra 20 til 12 mandater og SV og Rødt fra seks til ti. Vi tilbyr De Grønne og Sp et blokkuavhengig alternativ, der fløypartiene ikke får innflytelse, med en mer offensiv miljøpolitikk, mer kunnskap i skolen, lavere eiendomsskatt og valgfrihet i omsorgen og barnehagene.

– Kan du lokke De grønne med at du er villig til å gi fra deg byrådslederjobben?

– Nei, det klart største partiet bør ha byrådslederen.

Han sier MDG i Oslo kan se til Stavanger.

– Det er ikke uvanlig med overraskende samarbeidsløsninger etter et lokalvalg. Bare se på Stavanger der Bomlista og MDG nå funnet hverandre.

VG har rettet gjentatte henvendelser til MDG, men har ikke fått svar.

Sps Bjørg Sandkjær får plass i bystyret. Hun vil ikke lukke noen dører.

– Vi prater med alle som vil prate med oss, sier hun om initiativet til Solberg og legger til:

– Vi kommer fortsatt til å jobbe for en skikkelig utredning av å opprettholde Ullevål sykehus. I det nye bystyret et det faktisk flertall for utredning av Ullevål ettersom H og Ap ikke lenger har rent flertall.

