Sylvi Listhaug: – Kravene til vindmøllesøknader har vært for slepphendte

Sylvi Listhaug (Frp) kaller det ikke en klimakrise, men utfordringer. Den skal løses med grønnere olje og strengere krav til vindmøllekonsesjoner.

Kontoret lukter som en blomsterbutikk, men innboksen i bokhylla er helt tom. Det er tredje dag på den nye jobben for olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

Nye klimamål for Europa og verden fører til spådommer om at oljestrømmen snart skal størkne. Frp og Listhaug vil selge norsk olje lengst mulig.

– Fordi verden vil trenge olje og gass i mange år framover. Hvis Norge finner løsninger og teknologi som får ned utslipp, kan vi selge det til resten av verden og tjene penger mens vi får ned utslipp, sier Listhaug.

– Derfor heier jeg på norsk olje og gassproduksjon, fordi vi kan være med på å gjøre verden grønnere.

Oljenæringen har jobbet mye med å få ned utslippene på plattformene der oljen pumpes opp, men det endrer ikke på utslippene når oljen tas i bruk.

– Alternativet til at vi produserer olje er at andre land gjør det, og andre land produserer olje med mye høyere utslipp enn oss, sier Listhaug.

Møter tidligere utspill

Valget av Listhaug har fått reaksjoner på grunn av tidligere uttalelser.

I sommer kalte hun vindmøller for «hvite monstre» som «forsøpler naturen» på TV2. Nå skal hun legge til rette for vindmøller i norsk terreng.

De fleste søknader blir påklaget, og departementet hennes har det siste ordet. Hennes syn på vindturbiner har ikke endret seg.

– Jeg syns ikke det er veldig vakkert. Det er derfor jeg sier at vi må stramme inn, og sørge for at vi har en plan for hvordan vi skal forvalte dette, sier Listhaug.

Vindkraft har bred støtte i regjeringen, men alle søknader om konsesjoner er satt på vent. Hun skal gå gjennom regelverket for hvordan tillatelser gis. I flere tilfeller ble tillatelsene gitt for så mange år siden, at vindmøllene har vokst seg enorme og plagsomme for lokalbefolkningen i mellomtiden.

– Det kan jeg si rett ut at der er det behov for å stramme til. Det har vært for slepphendt med for lite krav til søknadene, sier Listhaug.

NVEs kart over egnede områder for vindkraft ble trukket tilbake etter en klagestorm. Flere av områdene hadde sårbar natur og fugletrekk. Det var ikke mulig å finne steder der vindturbinene ikke kom i konflikt, ifølge NVE.

– Jeg mener at vi må ta vare på den fantastiske naturen vi har, og at vi må ha et bevisst forhold til hvor vi skal ha vindturbiner, sier Listhaug.

Ikke klimakrise, men utfordring

I 2011 sa Listhaug til VG at «det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.»

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at verden står midt i en klimakrise og naturkrise. Erna Solberg sier til NRK at hun vil vente med å bruke de største ordene, fordi klimaendringene vil bli mye verre.

– Jeg mener at vi har utfordringer med klimaendringer, det må vi gjøre noe med og Norge er helt i front for å delta i det, sier Listhaug.

– Er det en krise?

– Jeg mener at det er utfordringer som vi har, som vi står overfor og som vi må gjøre noe med.

Menneskeskapte utslipp «en del av det»

Men hva mener Sylvi Listhaug om sammenhengen mellom menneskeskapte klimagasser og global oppvarming i 2019?

Det var ett av de første spørsmålene hun fikk da hun fikk jobben på onsdag, og hun svarer det samme nå:

– Jeg mener at det også er menneskeskapte klimaendringer som er en del av utfordringen, og derfor skal vi gjøre noe med det.

– For å ha det på det rene, mener du at de klimaendringene vi ser med global oppvarming skjer på grunn av menneskeskapte klimagassutslipp?

– Ja, jeg mener at det er absolutt en del av det.

– Hva er den andre delen av det, når du sier at det er en del av det?

– Det har jo vært ulike typer endringer gjennom hele verdens eksistens, men at det er en menneskelig påvirkning nå, det er det. Derfor skal vi jobbe for å gjøre noe med det.

– Klimaforskere har tilbakevist at dette skal være en naturlig variasjon, gjennom å peke på rekordene som kommer år etter år?

– Derfor må vi gjøre noe med det, og derfor er norsk olje og gass en del av det.

– Stiller meg bak regjeringens politikk

FNs klimapanel mener de har vist at de klimautslippene mennesker står bak, fører til at jorden blir varmere. Klimagassene finnes uten menneskelig påvirkning også, men det er de menneskeskapte utslippene som ødelegger balansen.

Forskerne mener at dersom verden ikke reduserer utslippene av klimagasser, vil temperaturen stige til nivåer der endringene ikke er kontrollerbare, som vil få katastrofale følger.

Det er disse sammenhengene Listhaug i 2011 mente ikke var bevist, og kalte «overdrevet». På spørsmål om hun stiller seg bak konklusjonene fra FNs klimapanel i dag, svarer Listhaug følgende:

– Jeg står bak det som er regjeringens politikk, og det ligger til grunn der.

– Men du personlig, tror du på det?

– Ja, jeg står bak det som er regjeringens politikk på området.

– Og hva er regjeringens politikk på området?

– Nei, de legger det til grunn det som FN har definert.

– Og hva er det?

– Jeg har ikke teksten på det her og nå. Det må jeg få komme tilbake til, hvis jeg skal svare på det.

Etter intervjuet sendte Listhaug følgende uttalelse:

«Detaljene i FNs klimapanel sin rapport har jeg ikke den fulle oversikt over. Men hovedpoenget er at menneskelig aktivitet påvirker klimaet i negativ retning. Det er jo nettopp derfor vi i Granavolden er tydelig på at det skal vi gjøre noe med. Og målsetninger og regjeringens politikk ligger fast i Granavolden. Vi skal bidra til en grønnere verden gjennom teknologiutvikling også innenfor olje- og gassektoren som jeg har ansvaret for».

