NAV-sjefen: Varslet riksadvokaten for sent

Trygderetten gjorde om en rekke av vedtakene til NAV fra 2017, uten at de endret praksis eller varslet Riksadvokaten. – Vi forsto ikke betydningen av det, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Oppdatert nå nettopp

Sigrun vågseng starter sitt innlegg i den åpne høringen om NAV-skandalen. Hun beklager at NAV urettmessig har tilbakekrevd penger fra folk.

– Men enda mer alvorlig er det at 75 personer har blitt fengslet uten at det har vært lovgrunnlag for det. Derfor har jeg tydelig gitt de som er omfattet av denne saken, vår uforbeholdne unnskyldning.

Samtidig understreker hun at det var mange som ikke så feilen underveis. Hun kaller feilen er «stor kollektive feiltolkning».

– Jeg har satt i gang flere tiltak for å rette opp dette. Rundt 50 personer jobber bare med disse sakene. Vi jobber fortsatt med et anslag på 2400 berørte personer. I 174 av disse sakene er vedtakene omgjort, 66 personer har fått saken delvis omgjort.

VG-spesial: NAV-skandalen

NAV-SJEF: Sigrun Vågeng Foto: TORE KRISTIANSEN

– Varslet riksadvokaten for sent

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch gikk i gårsdagens åpne høring hardt ut mot at han ikke ble kontaktet tidligere, da NAV og departementet var usikre på regelverket. Han mente han burde blitt kontaktet allerede i 2017, men listet også opp fem andre tidspunkter der han mente han burde blitt koblet inn.

Vågeng sier hun synes det er vanskelig å se at NAV skulle gått til riksadvokaten med en sak når Trygderetten hadde gitt dem rett tidligere, og at man trengte flere dommer for rå se hvordan det utviklet seg.

– Jeg har sagt at vi varslet riksadvokaten for sent om det som kom fram fra trygderetten. Jeg anser ikke da første kjennelsen kom som et naturlig tidspunkt, men derimot våren 2018 da flere kjennelser kom burde vi kontaktet Riksadvokaten. Det er derfor jeg sier at da flere kjennelser kom, burde jeg blitt informert om det for å sikre framgang i det.

Om ikke før, sier hun at hun ville varslet Riksadvokaten i våren 2019.

– Da begynte vi implementeringen av vedtaket vi hadde fått fra departementet, om å endre praksis. Ved implementering av det, så vi at det kunne være en rettsanvendelsesfeil

– Forstod ikke omfanget

Vågeng sier hun ble informert om at saken kunne gjelde en rettsanvendelsesfeil, altså at folk kunne ha blitt uriktig dømt, først da faggruppens innstilling var klar i august 2019.

– Jeg burde blitt informert da NAV Klageinstans tok kontakt med direktoratet, og da vi begynte å få kjennelser fra trygderetten, sier hun.

Hun sier at NAV ikke forstod omfanget da saken først kom opp, og at de var i god tro.

– Vi har vært av den oppfatning at vår praksis ikke var i strid med forordningen. I fem år fikk vår fortolkning støtte gjennom avgjørelser i trygderetten og domstolene, sier Vågeng.

Samtidig anerkjenner hun at hun skulle ønske at saken havnet på hennes bord med en gang Trygderetten begynte å sende en rekke saker tilbake til NAV fra 2017.

Grethe Børsheim, direktør i NAV Klageinstans, sier at NAV oppfattet Trygderetten som langt mer entydige mot våren 2018

– Hele perioden fra juni 2017 til starten av 2018 får vi kjennelser som går begge veien, men våren 2018 blir retten mer konsekvente, sier hun.

– Behov for avklaringer

Arbeiderpartiets Eva-Kristin Hansen påpeker at det tok et år fra Trygderetten endret praksis, til spørsmålet ble tatt opp i departementet. Hun peker også på at mye har blitt tatt uformelt på e-post.

– I denne saken brukte vi noe tid før det gikk så langt at vi tok det opp med departementet, fordi det var behov for å få avklart dette. Den første kjennelsen kom i juni 2017, og etter det fikk vi fem kjennelser. Vi hadde behov for å diskutere hva det egentlig var vi snakket om.

Trygderetten henvendte seg til NAV før jul 2018 etter å ha sendt en rekke kjennelser tilbake til dem, og sa de ville forelegge spørsmålet for EFTA. Det førte til at NAV endret praksis for utenlandsreiser i februar 2019 – men de var enda ikke klare over at feilen kunne ha medført at folk ble dømt til fengsel, sier Vågeng.

– Frem til sommeren 2019 antok vi at endringer i retten til utenlandsopphold var praksisendringer, sier Vågeng.

Hun sier man har vært for svake på EØS-rettens betydning for norsk forvaltning.

– Vi har heller ikke hatt tilstrekkelig fremdrift og avklaring når det er blitt reist spørsmål, sier hun.

Publisert: 10.01.20 kl. 10:37 Oppdatert: 10.01.20 kl. 11:13

Flere artikler