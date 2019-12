JULAFTEN: Det er ikke mye snø å spore langs kysten den 24. desember. Her viser prognosene en grønn jul. Foto: Skjermdump fra Senorge.no som er samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Statens kartverk.

Du kan (trolig) bare drømme om en hvit jul

Det ligger ikke an til vakre, snøpyntede trær i landets tettest befolkede områder når julen ringes inn. Og dersom du bor i Bergen kan du forberede deg på vårtemperaturer.

For det blir mildt og vått i dagene som kommer. Heller ikke på julaften blir det noe hvitt dryss å snakke om.

– Troms og Finnmark får garantert hvit jul, men lenger sør må man må man opp i høyden, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt i Tromsø. Det ligger an å til å være bart på kysten helt opp til Andøy i Nordland.

Sarchosidis legger til at Hedmark og Lillehammer, hvor bakken allerede er dekket av en del snø, vil få beholde denne og at nedbøren som kommer her torsdag og fredag sannsynligvis lander hvitt.

Men det er mye mildvær i vente, med andre ord typisk kakelinne. I gamle dager mente man at det var all kakebakingen som bidro til at det ble så varmt like før jul.

Selv på Hovden i Setesdal, som ligger på 800–900 meters høyde, er prognosene to plussgrader de nærmeste dagene.

– Det starter torsdag morgen og det blir mest på Vestlandet, som vanlig. Det blir ikke like mye i øst, forteller Sarchosidis ved Meteorologisk institutt i Tromsø om nedbøren som er i vente.

De siste 10–15 årene har det, som VG har skrevet tidligere, faktisk blitt normalen med hvit jul i nord og i fjellet mens den er grå eller grønn – alt etter hva du vil kalle det - for Øst-Norge, Vestlandet og Kysten.

DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS: Et glimt av snøen som falt i Nordmarka tidligere i år. Her kan nedbøren torsdag starte som snø før den går over til regn rundt midnatt natt til fredag. Foto: Stella Bugge

Vått og varmt i Bergen

Vestlendingene kan torsdag enkelte steder forvente seg opp mot 35 mm i løpet av 24 timer mens Oslo kan belage seg på 10–12 mm. Det blir ikke bare vått, men også uvanlig mildt til desember å være.

– Fredag blir varmest, og vi kan få opp mot 12 grader i Bergen, sier Sarchosidis.

I Oslo blir det ikke fullt så varmt, her kan det være snakk om fem plussgrader.

– På fredag blir det ikke like mye regn som i morgen, men fortsatt spredt regn og gråvær på Østlandet. Det vil bli grått, fuktig og tåkete enkelte plasser, sier statsmeteorologen, men han legger til at det kan bli ganske fint i Møre og Romsdal, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Sarchosidis forteller at mildværet skyldes varme luftmasser i Sør-Europa som trekker nordover.

– Fra og med torsdag vil det ha nådd Sør-Norge. Hedmark og Lillehammer er mer skjermet fra den varme luften, sier statsmeteorologen.

Pluss i Trondheim

Også trønderne vil få merke varmen.

– Her blir den varmeste dagen lørdag, hvor det blir opp mot seks grader. I Bodø ligger de allerede på pluss-siden og der vil de være de nærmeste dagene, sier Sarchosidis som tror at snøen her kommer til å smelte innen jul.

Julaften er det forventet to plussgrader i Bodø og en plussgrad i Trondheim mens Oslo ser ut til å kunne få pluss to og overskyet.

I vestlendingenes hovedstad er det varslet fem pluss både lille julaften og selveste julekvelden.

Publisert: 18.12.19 kl. 21:12

