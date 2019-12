INNE I VARMEN: Sylvi Listhaug (Frp) blir ny olje- og energiminister, mens Terje Søviknes (Frp) blir ny folkehelseminister. Statsminister Erna Solberg i midten. Foto: Frode Hansen, VG

Søviknes ny folkehelseminister: Vil stumpe røyken og bygge ut statlig eldreomsorg

Den nye eldre- og folkehelseministeren Terje Søviknes (Frp) vil rydde opp i samhandlingsreformen og eldreomsorgen, men vet ikke hvordan han skal stumpe røyken.

– Hadde jeg blitt ordfører etter valget, ville jeg forblitt i kommunepolitikken i denne fireårsperioden. Valget sto da mellom politikk og å gjøre noe helt annet. Men jeg føler jeg har mer å utrette og da er det en ære å få lov å tre inn som eldre- og folkehelseminister, sier Terje Søviknes (Frp) onsdag kveld.

Slik beskriver den erfarne politikeren valgnederlaget i høst og veien til «trøstepremien»: En plass rundt Erna Solbergs bord og ansvaret for Frps viktigste kampsak etter innvandringsmotstand.

– Hva skal velgerne måle deg på ved stortingsvalget om to år?

– Nå skal regjeringens «Leve hele livet»-reform rulles ut i alle kommuner, med viktige tiltak for blant annet ernæring og aktiviteter for eldre. Vi skal se til at det blir gjort politiske vedtak i den enkelte kommune og vi skal fortsatt være ambisiøse i utbyggingen av sykehjemsplasser, lover Søviknes.

LANG ELDRE-ERFARING: Terje Søviknes var Frps eneste ordfører i 2003. Her besøkte han et gamlehjem. Han har siden vært opptatt av eldreomsorg. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mer statlige finansiert eldreomsorg

En annet hjertesak er mer statlig finansiert eldreomsorg, et kontroversielt prøveprosjekt som har vært stemplet som «håpløst» av kritikerne.

– Seks nye kommuner kan få søke 1. februar. Jeg tror mange opplever at resultatene er så gode at langt flere kommer til å søke denne gangen, sier Søviknes.

– Blir eldreomsorgen dyrere når staten finansierer?

– Det har den ikke. Vi bruker snittsatser og så får kommunene som er med et påslag og en rund sum til det som ikke har stykkpris, sier Søviknes og peker på økt brukermedvirkning og kompetanseheving blant ansatte som positive effekter.

Samhandlingsreformen

Hjemme i Os har Søviknes fått meg seg VGs saker om samhandlingsreformen i høst.

Der kommer det fram at sykehus må skrive ut syke pasienter, mens kommuner som ikke klarer ikke å ta dem imot får milliardbøter.

– Det er åpenbart at vi har et stykke arbeid å gjøre. Vi må unngå et svarteperspill der pasienter blir sendt fram og tilbake, sier Søviknes.

– Hvilke tiltak vil du iverksette?

– Jeg må få lov å jobbe sammen med helseminister Bent Høie først. Men vi må få det til å fungere så sømløst at pasientene ikke merker det.

Ny håndtering av avvik

VG har også kartlagt 5000 avviksmeldinger som avslører hvordan pasientene betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid. Avvikene viser blant annet

at livsviktige helseopplysninger ikke kommer frem

feilmedisinering av eldre

hvordan gamle mennesker ligger tilgriset av avføring

Hvordan avvik føres varierer sterkt mellom ulike institusjoner og kommuner.

– Vi skal ha god rapportering av avvik og lære av dem. Derfor må vi se om det trengs tydeligere nasjonale regler for føringer av avvik og håndteringen av dem. Der vil jeg gå inn å se på lovverk og forskrifter for å se på tiltak vi kan gjøre, sier Søviknes.

Vil stumpe røyken

Nå som han får ansvaret for folkehelsen i Norge, vil Søviknes begynne med seg selv.

– Skal du slutte å røyke, nå som du er folkehelseminister?

– Ja, det bør være et mål. og så får vi se hvilke virkemidler som må til for å nå målet, sier Søviknes.

– Jeg er ikke glad i moralpoliti. Som folkehelseminister skal spre informasjon slik at alle kan ta sunnere valg om for eksempel ernæring, tobakk og alkohol. Vi driver med forebygging, men valget skal tas av den enkelte, understreker Søviknes.

Taus om ledervervet

De siste årene har det blusset opp til debatt om ledervervet i Frp flere ganger. Sylvi Listhaug ansees som en klar kandidat, men den mer liberale fløyen av partiet ønsker seg annen kandidat. Både samferdselsminister Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen er personer som har blitt trukket fram.

–Bør Sylvi Listhaug bli Frps neste leder?

– Vi tar den debatten internt i partiet. Vi har en flott leder i dag og jeg ser ikke noe behov for den debatten nå.

– Som Tysnespoteten

Gustav Bahus er leder i Vestland Frp, sambygding med Terje Søviknes i Os, og en nær venn av den nye statsråden.

– Det er nok viktig for Siv og Erna å ha med seg gode folk som de har tillit til på regjeringslaget. Både Siv og Erna kjenner Terje godt fra mange år tilbake. De vet at han er en de kan stole på, og en arbeidsom og grundig fyr, sier Bahus til VG.

– Han er som Tysnes-poteten; han kan brukes til alt, sier Bahus.

Publisert: 18.12.19 kl. 20:26

