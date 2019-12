En person er kritisk skadet etter en brann i Moss natt til julaften. Foto: NYHETSTIPS.NO

Kvinne omkom etter brann i leilighet

En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en brann i Moss lille julaften. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Politiet fikk ved 23-tiden mandag melding om synlige flammer fra et leilighetskompleks i Moss.

Klokken 10 tirsdag morgen bekrefter politiet at en kvinne er omkommet. De pårørende er varslet.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsak, vi har kriminalteknikere på stedet for å se om man kan finne årsaken, sier politiadvokat Bendik Hermansen til VG.

Det er fire boenheter i bygget, og de øvrige beboerne er ikke skadet.

Alle de fire boenhetene ble evakuert, men resten av beboerne har fått flytte hjem i løpet av natten.

Flere branner

I Øst politidistrikt var det tre boligbranner natt til julaften – i tillegg til en bilbrann på Lørenskog.

– Det har vært en hektisk natt for brannvesenet, selv om vi ikke ser noen årsakssammenhenger mellom de tre brannene, sier vaktleder Espen Stabell ved 110 sentralen Øst til VG.

Stabell forteller at en enebolig i Halden – der det ikke var noen hjemme – er totalskadet, mens det er store skader på to boligbygg i Moss.

– Julen er preget av bruk av levende lys og slike ting, så folk må vise normal aktsomhet, sier Stabell.

Politiet kjenner foreløpig ikke brannårsaken til de tre brannene.

Til sykehus med røykskader

Politiet fikk melding om den andre boligbrannen i Moss klokken 01.30. En kvinnelig beboer er sendt til sykehus med røykskader etter denne, skriver NTB.

– Her var det én beboer, som vi raskt fikk kontakt med. Vedkommende er ivaretatt av helse, sier operasjonsleder Monsen til VG, og legger til at boligen ikke er beboelig.

Ingen var hjemme da det begynte å brenne i en enebolig i Halden like etter midnatt. Boligen ble imidlertid totalskadd, og naboer måtte evakuere på grunn av spredningsfare.

I Halden ble en enebolig totalskadet i brann. Ingen var hjemme i den aktuelle boligen, men naboer måtte evakuere på grunn av spredningsfare.

– Her må vi må vurdere om det skal foretas en åstedsundersøkelse for å avdekke mulig brannårsak, sier operasjonsleder Monsen – og understreker at politiet ikke ser nattens tre branner i sammenheng.

Hoppet fra andre etasje

I Arendal ble to personer sendt til sykehus etter en boligbrann i 01.30-tiden.De berget seg ved å hoppe ut fra en veranda i andre etasje.

– Det var ikke mulig å komme seg ned til utgangsdøra i første etasje, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til VG klokken 06 tirsdag morgen.

Han kjenner ikke til skadeomfanget på boligen eller brannårsaken.

Brannen ble slukket tidlig tirsdag morgen. De to beboerne fremstår som uskadd, ifølge operasjonsleder Jarl Nilsen.

