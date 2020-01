HABILT PROBLEM: Svein Harberg sitter ved siden av Dag Terje Andersen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under høringen torsdag kveld. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-topp krever mer NAV-gransking

Høyres Svein Harberg sier første dag i NAV-høringen har vist at det har dukket opp så mange problemstillinger fra før 2012, at også den perioden må granskes.

I så fall mener han Dag Terje Andersen, som var arbeids- og inkluderingsminister i den rødgrønne regjeringen fra 20. juni 2008 til 2. oktober 2009, er inhabil.

Andersen er i dag leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og leder den pågående NAV-høringen i Stortinget, som avsluttes i morgen ettermiddag.

– Jeg synes det har vært uproblematisk at Andersen har ledet dagens høring. Men høringen har vist at det er så mange som peker tilbake på tiden da den nye EØS-forordningen ble laget i 2012, at den perioden også må være gjenstand for gransking, sier Harberg til VG.

Han er nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Harberg sier det enten må gjøres av regjeringens granskingskommisjon eller at kontroll- og konstitusjonskomiteen må ta en slik ny runde.

– Granskingskommisjonen har et bredt mandat, men det er ennå ikke avklart hvor langt tilbake de skal granske. Vi må avklare hvem som skal gjøre den jobben. Skal kontroll- og konstitusjonskomiteen gjøre det, kan ikke Dag Terje Andersen lede arbeidet med det i komiteen, da granskingen også vil gjelde den perioden han var arbeidsminister, sier Harberg til VG.

Andersen er enig i at han er inhabil hvis komiteen skal behandle tiden før 2012.

– Direkte involvert i saken

Også Senterpartiets ringrev, Per Olaf Lundteigen, gir en slik vurdering.

– Dagen i dag har vist at det er klart at han er direkte involvert i saken, gjennom sin statsrådstid i Arbeidsdepartementet, sier Lundteigen.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var en av dem som under høringen pekte tilbake til tiden da EØS-regelverket ble laget, før 2012.

Utgangspunktet for høringen har vært at den dreier seg om behandlingen av NAV-saker etter 2012, da den nye EØS-forordningen trådt i kraft.

Men under høringen torsdag, blant annet med tidligere arbeidsministerne, ble det også brukt mye tid på å diskutere perioden før 2012.

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ble blant annet spurt om hun ble kontaktet av NAV med usikkerhet rundt regelverket. Bjurstrøm var arbeidsminister fra 2009 til 2012.

Hun sa at hun ikke ble det, men VG har tidligere skrevet at Andersen ble det.

I 2009, da han var arbeidsminister og NAV forberedte seg på nye regler,, sendte de et brev til hans departement og etterspurte signaler, men fikk nei. Departementet svarte at NAV burde ha all den nødvendige informasjonen.

Frp mener han er inhabil nå

Frp krevde allerede før høringen startet at Dag Terje Andersen (Ap) skulle fratre som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen under behandlingen av NAV-saken.

Andersen var arbeids- og inkluderingsminister i den rødgrønne regjeringen fra 20. juni 2008 til 2. oktober 2009 og stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) viste overfor TV2 onsdag til flere dokumenter som han mener viser at Andersen var involvert i saken.

– Har vært tydelig fra dag én

Dag Terje Andersen (Ap) sier at hvis kontrollkmiteen skal gå lenger tilbake til den perioden der han var arbeidsminister, så vil han ikke være med i den behandlingen.

– Det har jeg vært tydelig på fra dag én

Han er altså enig med de andre komiémedlemmene i at hvis perioden før 2012 skal granskes videre av dem, så vil han ikke kunne være med på det.

Men han sier at han oppfatter uttalelsene til Frps Wiborg i saken som først og fremst et forsøk på en avsporing av det som har vært saken i kontrollkomiteen i dag.

– Det er knyttet til når det var kjent at lovanvendelsen var feil - det er den saken vi nå har til behandling, sier han.

– Det som er interessant der, er det den tidligere Riksadvokatens sier om at de ikke ble varslet, og det de ansatte sier om at det ikke ble tatt hensyn til varsler som er gitt, sier han.

– Måtte gått enda lenger tilbake

Andersen peker på at selv om det stemmer at forberedelsene til å ta inn det nye regelverket i 2012 var i gang mens han var minister, ble de påbegynt lenge før det igjen.

– Så hvis komiteen skulle finne ut at de vil gå lenger tilbake, så kan de ikke bare gå tilbake til min statsrådstid – da måtte de gått lenger tilbake. Vi har satt et skille på 2012. Hvis vi går videre bakover etter det skillet vi har sagt, som er det samme skillet regjeringen har satt i sin redegjørelse – da må vi gå ganske langt tilbake i tid.

Han sier at regjeringens granskingsutvalg er de som i dag har mandat til å gå tilbake i tid og undersøke når feilen kan ha oppstått, og om det var i 2012 eller før.

– Det har blitt vist til perioden før 2012 i høringen i dag?

– Det har blitt stilt noen spørsmål, men det har blitt svart konsekvent med at det er opp til granskingsutvalget å se på. Og hvis det blir tema i granskingsutvalget, så kommer ikke jeg til å være med på komitébehandling når det kommer til Stortinget

Publisert: 09.01.20 kl. 18:52

