Hjemreisen til jul kan bli speilglatt

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for regn som fryser på bakken på Østlandet torsdag.

Mange er på vei hjem til jul denne torsdagen, helgen før jul. For Østlandets del betyr det temperatursvingninger, og meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel.

Torsdag ventes lokalt regn som fryser på bakken. Temperaturen ventes til å stige over null grader de fleste steder i ettermiddag, først nær kysten. Dette gjelder for Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. Også flere andre steder, på Nesoddtangen og på Kløfta har

– Det gjelder for et ganske stort område. Men temperaturen er på vei oppover, så det er ikke mange timene det gjelder. Det kan imidlertid være «kuldehull». Og så er det selvsagt avhengig av standarden på veiene.

Oppfordringen er dermed klar: Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. I Vestfold og Østfold er prognosene at faren er over klokken 16 i ettermiddag, mens i Oslo og Akershus skal faren være over klokken 20 i kveld.

Politiet i Øst melder på Twitter at fem bilister har kjørt av veien ved Fjellstad ved Siggerud, og at det er veldig glatt på stedet.

Vegtrafikksentralen Sør melder også på Twitter om regn som fryser på bakken i nedre deler av Telemark og kystnære strøk i Vestfold. Alle tilgjengelige mannskaper er kalt ut for å strø og salte.

For fjellet i Sør-Norge er det kraftig snøfokk, noe som er ventet å vedvare til fredag formiddag.

Flere steder på vestlandet blåser det kuling, og for Viking, Utsira nord, og Utsira sør og strekningen Lindesnes- Åna Sira er det ikke anbefalt å dra ut i småbåt torsdag ettermidag.

