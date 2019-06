VANNKILDEN: Dette er Kleppevannet, der drikkevannet på deler av Askøy kommer fra. Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i kommunen. Foto: Terje Bringedal / VG

Askøy: Avdød ettåring var smittet av Campylobacter

ASKØY (VG) Fylkeslegen i Vestland bekrefter at gutten var smittet av bakterien som ble funnet i drikkevannsprøver på Askøy.

Det bekrefter ordfører til pressen fredag.

Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobacter i drikkevannet, noe som skal være årsaken til at så mange har blitt syke.

Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom. Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

Det er foreløpig ikke bekreftet om ettåringen døde som følge av det forurensede drikkevannet. En foreløpig obduksjonsrapport ble klar torsdag, men politiet har uttalt at de ikke vil kommentere den før den er gjennomgått med foreldrene.

– Vi må bare forholde oss til at det som fylkeslegen nå bekrefter, at det er funnet Campylobacter. Men vi avventer obduksjonsrapporten, og det som kommer fra den. Det er grunn til at de har gjort en obduksjon, og det er for å finne dødsårsaken, så får vi avvente til den kommer, sier varaordfører Bård Espelid til VG.

Han forteller at teorien om at vannet er smittet fra overflaten er styrket.

Fakta: Campylobacter Campylobacter er en gruppe bakterier som finnes hos dyr og mennesker. Regnes som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa.

Symptomer er diaré, magekramper, magesmerter og feber innen to til fem dager etter smitte. Diareen kan være blodig og fulgt av kvalme og oppkast.

De fleste er syke i rundt en uke og blir friske uten spesiell behandling. I langvarige og vanskelige tilfeller brukes antibiotika.

Hos mennesker som har nedsatt immunsystem, kan bakterien spre seg til blodomløpet og forårsake livstruende infeksjon. Noen får derimot ingen symptomer.

Bakterien dør ved oppvarming til 70 grader celsius.

Spres vanligvis ikke fra person til person, men det kan skje. Sykdommen opptrer vanligvis i enkelte sporadiske tilfeller, og dyr kan også smittes. Kilde: Forskning.no, Folkehelseinstituttet. Vis mer vg-expand-down

– Sånn det ser ut nå vil det ta fem til seks uker før vi kan friskmelde vannet, sier han.

Espelid forteller også at Kongen etter planen skal besøke Askøy torsdag. Han ønsker å oppdateres om situasjonen knyttet til drikkevannet.

Fylkeslegen har åpnet tilsyn som følge av dødsfallet. Arbeidet går blant annet ut på å avdekke ettåringens helsetilstand før han ble syk.

VANNVERKET: Kleppe vannverk i Askøy kommune. I ett av vannverkets fjellbasseng er det påvist E.coli. Foto: Terje Bringedal

Det ble også tidligere i juni kjent at tarmbakterien E- coli er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget.

VG har vært i kontakt med Haukeland sykehus, som henviser videre til politiet for kommentar.

Onsdag døde en 72 år gammel kvinne som var smittet av campylobacter-bakterien på Haukeland universitetssykehus.

Til sammen er rundt 49 voksne og 15 barn innlagt på sykehus.

Fredag gikk kommunen inn ved høydebassenget for å teste ut hypotesen om at det er dyr, spesielt flaggermus, der inne. Det er ikke funnet flaggermus ved letingen fredag, bekrefter varaordføreren.

Saken oppdateres.

Publisert: 14.06.19 kl. 16:33 Oppdatert: 14.06.19 kl. 17:17